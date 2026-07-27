Koordinator med chefsuppdrag och ansvar för studentstrategiska frågor
Linköpings universitet / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-07-27
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Kinda
eller i hela Sverige
Vi har kraften från över 50 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vill du kombinera ledarskap med utvecklingsarbete som stärker studenternas förutsättningar och utbildningens kvalitet? Nu söker vi en koordinator med chefsuppdrag till Studieadministrativa enheten vid Linköpings universitet.
Om jobbet
I rollen som enhetschef har du ett helhetsansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och budget. Du leder och utvecklar enheten mot uppsatta mål och skapar goda förutsättningar för medarbetarnas utveckling.
Uppdraget innebär även att:
leda och utveckla arbetet inom studieadministrativa processer, särskilt kopplat till examensfrågor
samordna, utveckla och följa upp arbetet med systemförvaltning och IT-tjänster för studenter
bidra till framtagande av beslutsunderlag och lokala riktlinjer
samverka nära med fakulteter och institutioner
En viktig del av uppdraget är att driva och utveckla studentstrategiska frågor, exempelvis genom att:
bidra till utveckling av studenternas förutsättningar och upplevelse genom utbildningsadministrativa processer
analysera behov och föreslå åtgärder som stärker genomströmning, rättssäkerhet, studentinflytande och service
stötta den studieadministrativa direktören med Studentrådet och samverka med övriga delar av Studentavdelningen i strategiska utvecklingsinitiativ
omsätta övergripande mål i konkreta utvecklingsinsatser inom enhetens ansvarsområde
Du ingår i Studentavdelningens ledningsgrupp och bidrar till det gemensamma arbetet med att utveckla verksamheten.
Om dig
Vi söker dig som är en trygg och engagerande ledare med förmåga att skapa delaktighet, engagemang och tillit. Du har lätt för att samarbeta och bygga goda, långsiktiga relationer i en komplex organisation. Samtidigt har du ett helhetsperspektiv och kan växla mellan strategiska frågor och operativt arbete. Du arbetar strukturerat och målmedvetet, och drivs av att utveckla verksamhet, arbetssätt och lösningar i takt med verksamhetens behov.
Vi vill att du har:
akademisk examen inom ett område som arbetsgivaren bedömer relevant
dokumenterad chef- eller ledarerfarenhet
vana att läsa och tolka lagar och förordningar
arbetat med strategiska studentfrågor eller utbildningsutveckling
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet av att:
leda i förändring och utvecklingsarbete
arbeta med studieadministration inom högskolesektorn
arbeta med förvaltningsledning eller systemförvaltning
genomföra utrednings- och analysarbete
Din arbetsplats
Studieadministrativa enheten har en central roll i att utveckla och samordna universitetets studieadministrativa processer. Enheten arbetar i nära samverkan med fakulteter, institutioner och andra delar av verksamheten.
Vi ansvarar bland annat för utveckling av studieadministrativa processer, förvaltning av IT-tjänster kopplade till studenters utbildning, handläggning av disciplinärenden samt hantering av examens- och studiedokumentation i Ladok.
Om anställningen
Heltid. Tillsvidare. Chefsuppdraget är tidsbegränsat och förnyas var tredje år.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell och differentierad lönesättning och sker i enlighet med gällande kollektivavtal (RALS/RALS-T) samt universitetets riktlinjer för lönebildning.
Vi erbjuder möjlighet till distansarbete viss del av din arbetstid när verksamhetens behov och arbetsuppgifterna medger detta.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Publiceringsdatum2026-07-27Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 17 augusti 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
581 83 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
HR-partner
Pernilla Eriksson pernilla.eriksson@liu.se +4613284450 Jobbnummer
10012004