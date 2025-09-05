Koordinator inom försäljning & inköp till Entrack i Luleå!
Vår samarbetspartner Entrack söker en driven försäljnings,- och inköpskoordinator som är redo för nästa steg i karriären. Här får du chansen att vara med på Entracks tillväxtresa och arbeta i en dynamisk arbetsmiljö med varierande arbetsuppgifter, med ett särskilt fokus på försäljning och inköp i kombination med lagerarbete. Välkommen med din ansökan, vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Entrack är en av de största oberoende leverantörerna av bandvagns- och slitdelar i Sverige. De har expanderat med lager och kontor i flera svenska städer och internationellt i Polen, Italien samt Finland. Nu letar de efter en kollega till deras lager i Luleå! Du blir en del av ett härligt och sammansvetsat team på 3 personer, där alla hjälps åt och stöttar varandra i vardagen.
I rollen som försäljnings,- och inköpskoordinator kommer du ha en varierad uppsättning arbetsuppgifter som kombinerar främst områden som försäljning, inköp och lager. Du kommer arbeta aktivt med uppsökande försäljning, på nya och existerande kunder. Du kommer även hantera bland annat leverantörskontakt, ansvara för beställningar och lagerhållning, samtidigt som du arbetar nära kunder för att ta fram offerter, hantera beställningar och följa upp försäljningsprocessen.
Du erbjuds:
• Att vara en del i ett expansivt företag med korta beslutsvägar
• En dynamisk arbetsmiljö med varierande arbetsuppgifter
• En dedikerad konsultchef som ser till ditt välmående och din utveckling inom karriären
Detta är ett konsultuppdrag, vilket innebär att du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos Entrack. Då detta är en långsiktig tjänst finns det mycket goda möjligheter för att få en direktanställning hos vår samarbetspartner efter konsultuppdraget, så länge alla parter är nöjda med samarbetet.
Dina arbetsuppgifter
• Aktiv uppsökande försäljning, på nya och existerande kunder
• Lägga beställningar, följa upp leveranser, samt hantera lager och leveransplaner. Även lagerarbete förekommer
• Arbeta med kundkontakt, ta fram offerter, hantera kundbeställningar, följa upp försäljning
• Koordinera mellan leverantörer och kunder för att säkerställa rätt produkter i rätt tid, samt optimera kostnader och försäljningsprocesser
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet av arbete inom exempelvis B2B-försäljning, inköp eller annan motsvarande erfarenhet som bedöms relevant för tjänsten
• Kan kommunicera obehindrat i svenska och engelska då det kommer att användas i det dagliga arbetet
• Innehar B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Tidigare erfarenhet från branschen
• Erfarenhet från ekonomisystem, exempelvis Visma, Fortnox
• Truckkort
• Bor/har anknytning till Luleå
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
