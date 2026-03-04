Koordinator inom förändringsledning och kulturutveckling
2026-03-04
Vill du arbeta nära chefer och strateger och bidra till att utveckla vår organisation? Hos oss får du en varierad roll med många kontakter, hög grad av självständighet och möjlighet att göra verklig skillnad.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Du kommer att arbeta inom team förändringsledning som tillhör avdelning Strategi & affärsutveckling på affärsområde Järnmalm. På avdelningen är vi cirka 25 anställda på flera orter. Vi arbetar med långsiktig planering och affärsutveckling, och driver strategiska initiativ som vidareutvecklar vårt företag. Teamet för förändringsledning driver forum för kultur- och ledarskapsutveckling för chefer inom hela affärsområdet, utvecklar ramverk och metoder för hur vi ska jobba med förändringsledning på ett effektivt och hållbart sätt samt stöttar prioriterade strategiska initiativ.
Som koordinator hos oss får du en central roll där du operativt planerar, samordnar och genomför forum inom kultur- och ledarskapsutveckling. Du arbetar nära våra strateger och har dialog med både verksamheten och projektansvariga. Du ansvarar för att omsätta idéer och mål till tydliga aktiviteter, strukturer och leveranser. Du kommer att vara navet som håller ihop planering, kommunikation och uppföljning. Du driver initiativ självständigt, är bekväm med att leda möten och representerar teamet i interna forum.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Planera och koordinera våra forum för kultur- och ledarskapsutveckling. T.ex. ledardagar, chefsnätverk och utvecklingsdagar.
- Skapa struktur och framdrift: tidsplanering, lokalbokningar, agendor, material, övningar och dokumentation.
- Leda och samordna möten och dialoger med chefer, nätverksledare och ansvariga strateger.
- Säkerställa tydlig kommunikation kring aktiviteter såsom inbjudningar, instruktioner, deltagarinfo och uppföljningar.
- Följa upp och utvärdera resultat, lärdomar och effekter; sammanställa insikter och rekommendationer för fortsatt utveckling och förbättring.
- Delta i och bidra till andra operativa projekt inom Strategi & affärsutveckling.
Det här har du med dig
Du trivs i en roll med många kontaktytor och parallella uppdrag, där du skapar struktur även när förutsättningarna skiftar. Du tar ansvar, driver arbetet självständigt framåt och kommunicerar tydligt i både tal och skrift. Med en naturlig förmåga att bygga relationer engagerar du chefer och kollegor, samtidigt som du är flexibel och hittar lösningar som håller ihop både kvalitet och framdrift.
För att lyckas i rollen har du:
- Några års erfarenhet av arbete som projektkoordinator, samordning eller liknande roller.
- Eftergymnasial utbildning inom relevant område, såsom YH-utbildning inom projektledning eller ekonomi, alternativt erfarenhet som motsvarar detta.
- Mycket god förmåga att uttrycka dig på både svenska och engelska, i tal och skrift.
- God digital kompetens och vana av Microsoft Office.
- B-körkort, då det är krav på LKAB:s samtliga tjänster.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av att arbeta i större organisationer eller industri, även arbete med chefsnätverk, kultur- och ledarskapsutveckling är av intresse.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Luleå, Kiruna, Gällivare eller Svappavaara.
Omfattning: Heltid, dagtid.
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Sandra Teglund sandra.teglund@lkab.com
Fackliga kontakter Kiruna/ Svappavaara:
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
-
Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
-
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
Fackliga kontakter
Malmberget/Luleå:
- Unionen Södra Katarina Paganus, 0970-762 98
-
SACO-klubben Södra - Annika Taavoniku, 0970-795 32
-
Ledarna Södra - Johanna Dahlin, 010-144 50 16
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
