Koordinator inom Arbetsliv och Hälsa, Socialförvaltningen Nordost
2026-02-20
Om jobbet
På enheten Arbetsliv och hälsa erbjuder vi arbetsrehabiliterande insatser för personer med behov av försörjningsstöd och som har en komplex problematik i relation till arbete.
Målet med våra insatser är att individen ska stärka sina arbetsförutsättningar och göra progression mot arbetsmarknaden.
Vi arbetar utifrån den danska forskningen BIP, vilket innebär att stödet till deltagaren utgår från ett holistiskt perspektiv med samordnade, parallella och jobbstärkande insatser. Varje deltagare har en individuell planering och koordinatorns primära uppgift är att tillsammans med deltagare undersöka behov av, och samordna stöd och insatser för att möjliggöra ett framtida fungerande studie- eller arbetsliv. Du utgår från deltagarens egna val och resurser vid planeringen av insatser och använder du olika strategier och tekniker för att föra deltagarprocessen framåt.
De människor vi möter har behov av ett samordnat stöd där vårdinsatser ofta behöver vara en del i deltagarens rehabilitering. Du behöver ha kunskap om och vara aktiv i samverkan med vården. Exempelvis initiera och delta i SIP möten, samverka med rehabkoordinatorer och följa med deltagare till läkarbesök. Utöver vårdsamverkan behöver du vara aktiv i annan extern samverkan utifrån deltagarens behov. Det är av stor vikt att du som koordinator uppmärksammar och påtalar deltagares eventuella behov av andra insatser från socialtjänsten.
Vårt arbetssätt är tvärprofessionellt och bygger på ett nära samarbete inom arbetsgruppen som utöver koordinatorer består av coacher, hälsoutvecklare, arbetsterapeut och metodhandledare.
Vi söker dig som är socionom, arbetsterapeut eller har en likvärdig högskoleutbildning inom beteendevetenskap. Tidigare erfarenhet av arbete inom Socialtjänsten eller annan myndighet och/eller tidigare erfarenhet av arbetsrehabilitering är ett krav.
Du ser människors resurser, stöttar och motiverar varje deltagare till att hitta vägar framåt för att på sikt uppnå egen försörjning. Du jobbar kreativt och kontinuerligt tillsammans med deltagaren. Arbetet är deltagarnära och det krävs att du är flexibel och har ett respektfullt bemötande för att möta individen utifrån dennes behov. Du ska ha en god förmåga att skapa och behålla goda professionella relationer till bland annat samverkanspartners.
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter med deltagarens bästa i fokus. Du är mån om att slutföra det du påbörjat och är bra på att följa upp resultatet av ditt arbete och lär dig av dina reflektioner. Genom att vara samarbetsinriktad skapar du förståelse för andra och verkar för ett respektfullt arbetsklimat. Du har en öppen och relationsbyggande attityd och skapar en god atmosfär i mötet. Du är bekväm med att arbeta med gemensamt formulerade och uppsatta mål och har förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Du drivs av att jobba med människor i förändring och har ett stort engagemang i att fler personer kommer närmare arbete och studier. Du behöver ha god datorvana och dokumenterad erfarenhet av social dokumentation i ditt arbete.
Det är meriterande om du har:
- Utbildning inom och har arbetat med MI (motiverande samtal)
- Utbildning inom SE (Supported Employment) alternativt IPS (Individual Placement Support).
- Kännedom och/eller kunskap om BIP som förhållningssätt (holistiskt arbetssätt med fokus på samordnade och parallella insatser)
Det pågår just nu ett arbete kring samorganisering av enheten Arbetsliv och hälsa tillsammans med arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen (Arbvux) i syfte att möjliggöra för fler göteborgare att få ta del av likvärdiga insatser och stöd att komma närmare arbetsmarknaden. Det kan innebära att tjänsten kan flyttas över till Arbvux. Det kommer innebära att verksamheten flyttar från befintliga lokaler i Angered till nya lokaler under året.
Vi kommer i denna rekrytering att vilja träffa dig för en första digital speedintervju 6 eller 9 mars. Går du vidare till en andra fysisk intervju så äger de rum under v. 11.
Hos oss är mångfald en självklar del av vårt arbete. Vi värdesätter olika perspektiv och erfarenheter och strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
