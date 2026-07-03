Koordinator För Specialpedagogiskt Stöd (senco) Till Ulleviskolan F-6
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Vill du ha ett givande uppdrag där du tillsammans med kollegor utvecklar det specialpedagogiska arbetet? Som koordinator för specialpedagogiskt stöd på Ulleviskolan blir du en nyckelperson som samordnar vårt elevhälsoarbete och stöttar eleverna i deras lärmiljö. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
På grundskolorna i Linköpings kommun finns en särskild funktion inrättad som utgör rektors stöd och koordinerar insatserna inom elevhälsan. I denna tjänst kommer du arbeta cirka 50% med det strategiska koordinatorsuppdraget och 50% med ett operativt arbete som speciallärare. Koordinator för specialpedagogiskt stöd har bland annat i uppdrag att:
Tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
Kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön för elever i behov av särskilt stöd.
Vara ett stöd i arbetet med pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram.
Ge handledning och konsultation till pedagogisk personal.
Följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamhetens lärandemiljöer.
Vara samordnande part i kommunikationen mellan skola och externa parter som BUP, Psykiatripartners med flera.
Uppdraget som koordinator innebär att leda elevhälsoarbetet och elevhälsoteamet på skolan för att samordna resurser och insatser för elever i behov av särskilt stöd. Koordinator för specialpedagogiskt stöd blir en samtalspartner och rådgivare för kollegor, rektor, vårdnadshavare och andra berörda parter i såväl frågor kring stödverksamhet som pedagogiska frågor. Resterande del av tjänsten arbetar du som speciallärare. I den delen av uppdraget har du ett nära samarbete med eleverna i deras lärmiljö samt ansvarar för skolans specialpedagogiska uppdrag kopplat till det elevnära stödet.
I rollen arbetar du tätt tillsammans med en kollega i samma uppdrag. Ni gör det dagliga arbetet tillsammans, vilket ger fantastiska möjligheter till ett nära samarbete, professionellt stöd och gemensamt erfarenhetsutbyte. Du blir anställd som antingen specialpedagog eller speciallärare och genom uppdraget som koordinator kommer du att få ett lönetillägg.
Din arbetsplats
Ulleviskolan är belägen i stadsdelen Skäggetorp. Här går cirka 160 elever från förskoleklass till årskurs 6, med tillhörande fritidshem. På Ulleviskolan möts du av en varm, inkluderande och dynamisk arbetsmiljö där engagemang och samarbete står i centrum. Här arbetar vi tillsammans, oavsett profession, med ett gemensamt mål att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev att utvecklas och nå sin fulla potential.
Vår vision är tydlig: tillsammans för lärande, trygghet och delaktighet. Det innebär att vi varje dag strävar efter att skapa en lärmiljö där elever känner sig sedda, får rätt stöd och uppmuntras att utvecklas både kunskapsmässigt och som individer. Vi tror på att lyfta varandra, sprida positiv energi och bygga framtidstro hos våra elever. Hos oss värnar vi om mångfalden och sätter stor vikt vid språkutveckling, både på svenska och elevernas modersmål. Här får du möjligheten att engagera dig i en skola där föräldrarna är aktivt involverade och där personalen brinner för att stödja eleverna i deras utveckling.
Välkommen in med din ansökan!
Du som söker
Vi söker dig som har speciallärarexamen eller specialpedagogexamen samt har lärarlegitimation för undervisning i åk F-6. Alternativt är du under utbildning till specialpedagog eller speciallärare. Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba med specialpedagogiskt stöd eller annan erfarenhet av elever i behov av särskilt stöd. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att stötta elever med olika språkliga och kulturella bakgrunder i utsatta områden, samt om du har erfarenhet av elevhälsoarbete inom en F-6 skola.
Du har en utvecklad samarbetsförmåga och deltar aktivt i alla typer av möteskonstellationer du ingår i. Du har ett professionellt förhållningssätt i mötet med elever, kollegor och vårdnadshavare och din goda insikt om människors olika förutsättningar gör att du skickligt anpassar ditt sätt att förmedla budskap beroende på situation och person du möter. Vi söker dig som har förmåga att kommunicera på ett tydligt och välformulerat sätt, som säkerställer att budskap når fram och att förväntningar kommuniceras och följs upp med berörda parter i samarbetet. I ditt samordnande uppdrag leder, motiverar och säkerställer du att alla som ingår i elevhälsoteamet har förutsättningar för att ni effektivt ska nå gemensamma mål. Du är bekväm med att vid behov fatta snabba beslut och agera utifrån dessa. Arbetet ställer krav på din förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, samt din förmåga att planera och driva ditt eget och elevhälsoteamets gemensamma arbete på ett effektivt sätt.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Snarast / efter överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17583
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
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Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen (visa karta
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581 81 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Rektor
Diana Rankinen diana.rankinen@utb.linkoping.se +4613262094 Jobbnummer
9991470