Koordinator För Specialpedagogiskt Stöd (senco) Till Folkungaskolan Åk 7-9
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Brinner du för skolutveckling och har ett starkt helikopterperspektiv? Som koordinator hos oss på Folkungaskolan blir du en nyckelperson i samverkan mellan elevhälsa, lärare och skolledning. Välkommen med din ansökan till ett meningsfullt uppdrag!Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
På grundskolorna i Linköpings kommun finns en särskild funktion inrättad som utgör rektors stöd och koordinerar insatserna inom elevhälsan. Koordinator för specialpedagogiskt stöd har bland annat i uppdrag att:
tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön för elever i behov av särskilt stöd
vara ett stöd i arbetet med pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram
ge handledning och konsultation till pedagogisk personal
följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamhetens lärandemiljöer
vara samordnande part i kommunikationen mellan skola och externa parter som BUP, Psykiatripartners med flera
Uppdraget som koordinator innebär att leda elevhälsoarbetet och elevhälsoteamet på skolan för att samordna resurser och insatser för elever i behov av särskilt stöd. I den här rollen blir du en samtalspartner och rådgivare för kollegor, rektor, vårdnadshavare och andra berörda parter i såväl frågor kring stödverksamhet som pedagogiska frågor. Tjänsten innebär en betydande mängd dokumentation, där du ansvarar för och strukturerar arbetet med pedagogiska utredningar, kartläggningar och framtagande av åtgärdsprogram. Du har ett tätt samarbete med skolledningen och är en drivande kraft i skolans strategiska skolutveckling.
Eftersom det här är en stor skola blir du spindeln i nätet i en dynamisk vardag. Rollen kräver att du har ett starkt helikopterperspektiv för att kunna överblicka och strukturera verksamhetens behov. Du har ett genuint engagemang för att vara med och utveckla EHT-arbetet och brinner för skolutveckling i stort. Du gillar den breda samverkan som sker mellan EHT, lärare och övrig personal.
Rollen innebär också att du kommer att vara involverad i skolans särskilda undervisningsgrupp, med ett särskilt fokus på processer kring mottagande och överlämning.
Du blir anställd som antingen specialpedagog eller speciallärare och genom uppdraget som koordinator kommer du att få ett lönetillägg.
Din arbetsplats
Folkungaskolan är en kombinerad grund- och gymnasieskola med ca 1500 elever och ca 170 lärare. Skolan är belägen i centrala Linköping på gångavstånd från city. Blandningen av elever från både grundskola och gymnasium gör Folkungaskolan till något unikt, inte bara i Linköping, utan i hela landet.
Folkungaskolans åk 7-9 är sju parallell med ca 640 elever totalt där alla elever har en profil eller inriktning. Skolan har tre olika profiler: Dansprofil, körprofil och konst- och desginprofil. Skolan har också tre olika inriktningar: Framtidsinriktning, musikproduktionsinriktning och hem- och konsumentkunskapsinriktning.
Vi är stolta över att Folkungaskolan är en stor skola och med en unik sammanhållning. Skolan präglas av en härlig stämning där alla, såväl elever som personal, bidrar till engagemang och gemenskap.
Du som söker
Vi söker dig som har specialpedagogexamen eller speciallärarexamen samt har lärarlegitimation för undervisning i grundskolan.
Du har en utvecklad samarbetsförmåga och deltar aktivt i alla typer av möteskonstellationer du ingår i. Du har ett professionellt förhållningssätt i mötet med elever, kollegor och vårdnadshavare och din goda insikt om människors olika förutsättningar gör att du skickligt anpassar ditt sätt att förmedla budskap beroende på situation och person du möter. Vi söker dig som har förmåga att kommunicera på ett tydligt och välformulerat sätt, som säkerställer att budskap når fram och att förväntningar kommuniceras och följs upp med berörda parter i samarbetet. I ditt samordnande uppdrag leder, motiverar och säkerställer du att alla som ingår i elevhälsoteamet har förutsättningar för att ni effektivt ska nå gemensamma mål. Du är bekväm med att vid behov fatta snabba beslut och agera utifrån dessa. Arbetet ställer krav på din förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, samt din förmåga att planera och driva ditt eget och elevhälsoteamets gemensamma arbete på ett effektivt sätt.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga resultatintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2026-09-01 eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17549
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
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Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen (visa karta
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581 81 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Rektor
Hanna Ahl Addén hanna.ahl-adden@utb.linkoping.se +4613205112 Jobbnummer
10006467