Koordinator för specialpedagogiskt stöd med inriktning matematik
Vill du arbeta för att alla elever ska bli sitt bästa jag? Hos oss på Kvinnebyskolan kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
På grundskolorna i Linköpings kommun finns en särskild funktion inrättad som utgör rektors stöd och koordinerar insatserna inom elevhälsan. Koordinator för specialpedagogiskt stöd har bland annat i uppdrag att:
• tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
• kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön för elever i behov av särskilt stöd
• ansvara för arbetet med pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram ge handledning och konsultation till pedagogisk personal
• ge handledning och konsultation till pedagogisk personal
• följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamhetens lärandemiljöer
• vara samordnande part i kommunikationen mellan skola och externa parter som BUP, Psykiatripartners med flera
Uppdraget som koordinator innebär att leda elevhälsoarbetet och elevhälsoteamet på skolan för att samordna resurser och insatser för elever i behov av särskilt stöd. Koordinator för specialpedagogiskt stöd blir en samtalspartner och rådgivare för kollegor, rektor, vårdnadshavare och andra berörda parter i såväl frågor kring stödverksamhet som pedagogiska frågor.
Anställning med befattning specialpedagog eller speciallärare gäller. Koordinatoruppdraget är förenat med ett lönetillägg.
Som speciallärare har du ansvar för det specialpedagogiska arbetet och arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. I ditt arbete förväntas du bidra till att upptäcka och kartlägga elevens stödbehov samt säkerställa att arbetsmetoden som används är forskningsbaserad och utvärderingsbar i så stor utsträckning som möjligt. Din uppgift är att säkerställa en god kvalitet på utredande kartläggning. Du kommer att samarbeta med mentorer runt enskilda elevers behov av anpassningar. Som speciallärare har du en viktig uppgift i att stödja arbetet med elever som riskerar att inte nå de nationellt uppställda målen. Du arbetar med detta både genom klassrumsundervisning och i enskild undervisning.
Din arbetsplats
Kvinnebyskolan ligger i ett lugnt och lummigt område i Hjulsbro i Linköping. Skolan omges av en fin utemiljö med oändliga möjligheter!
Vi är en skola med ca 370 elever i årskurserna F-6. Vår vision är att Alla elever ska bli sitt bästa jag och våra ledord är Trygghet, Hälsa och Lärande. På skolan finns tre arbetslag F-3, 4-6 och fritidshemmen. All personal på skolan ingår i en lärandegrupp där det kollegiala lärandet står i centrum. Kvinnebyskolan präglas av ett positivt klimat där viljan att hela tiden utveckla verksamheten finns. Kollegiet använder sig av väl ny inspiration och beprövad pedagogik, samt digitala hjälpmedel som möjliggör lärande. Detta inspirerar och stimulerar eleverna till goda resultat samt skapar inspiration om hur undervisningen kan utvecklas.
Skolan har genomgått en ny- och ombyggnation vilket gör att våra lokaler tillsammans med en härlig utemiljö utgör goda förutsättningar för att undervisa.
Du som söker
Vi söker dig som har specialpedagogexamen eller speciallärarexamen med inriktning mot matematik samt har lärarlegitimation för undervisning i grundskolan. Det är meriterande om du är behörig att undervisa i matematik.
Du har en utvecklad samarbetsförmåga och deltar aktivt i alla typer av möteskonstellationer du ingår i. Du har ett professionellt förhållningssätt i mötet med elever, kollegor och vårdnadshavare och din goda insikt om människors olika förutsättningar gör att du skickligt anpassar ditt sätt att förmedla budskap beroende på situation och person du möter. Vi söker dig som har förmåga att kommunicera på ett tydligt och välformulerat sätt, som säkerhetsställer att budskap når fram och att förväntningar kommuniceras och följs upp med berörda parter i samarbetet. I ditt samordnande uppdrag leder, motiverar och säkerställer du att alla som ingår i elevhälsoteamet har förutsättningar för att ni effektivt ska nå gemensamma mål. Du är bekväm med att vid behov fatta snabba beslut och agera utifrån dessa. Arbetet ställer krav på din förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, samt din förmåga att planera och driva ditt eget och elevhälsoteamets gemensamma arbete på ett effektivt sätt.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15828
