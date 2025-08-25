Koordinator För Samverkan Inom Förebyggande Arbete För Unga - Sspf
2025-08-25
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Nu satsar vi ännu mer på samverkan och tydliga arbetssätt för att fånga upp barn och unga som är i riskzonen. Som koordinator är du länken mellan viktiga funktioner och har stor betydelse i det förebyggande arbetet.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
I denna nya roll är ditt fokus att driva och utveckla samverkan, utifrån modellen SSPF, med syftet att förebygga att barn och unga dras in i kriminalitet, missbruk eller annat socialt nedbrytande beteende. Samverkansparterna är socialtjänst, polis, skola och fritid. Du koordinerar samverkan på individnivå för unga vi har oro för och sammankallar berörda parter för samtal med individen och vårdnadshavare. Du arbetar även på övergripande nivå med att möta skolor för att fånga upp behov och tillsammans skapa en plan. Det kan exempelvis vara att samordna insatsmöten med en grupp föräldrar för att uppmärksamma problematiken i en klass. I många fall samarbetar du med kollega, fältande socialsekreterare, som har stor kunskap om nulägesbilden i området.
Du är skicklig i att skapa stark samverkan och använder din förmåga att bygga hållbara relationer och få andra att arbeta mot samma mål. Du använder både din starka övertygelse och uthållighet i processer. Arbetet är även uppsökande och relationsskapande under dagtid på skolor för att möta barn och unga i deras sammanhang.
Din kompetens
Du har ett stort intresse för långsiktigt relationellt socialt arbete och din utbildning är socionom. Du är van att driva, förbättra och utveckla samverkan mellan olika parter och din bakgrund är inom förebyggande arbete inom området socialt arbete. För dig är ett meningsfullt arbete att göra skillnad för unga som riskerar att hamna fel och påverka utvecklingen i rätt riktning Det är positivt om du tidigare arbetat med unga som har problematik inom missbruk och/eller kriminalitet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder meningsfullhet - du är en nyckelperson som kopplar samman funktioner för att påverka utvecklingen i rätt riktning för barn och unga. Du ingår i arbetsgruppen med fältande socialsekreterare som delar ditt stora engagemang för att göra skillnad för barn och unga. Till stöd i vardagen har du även teamledare och enhetschef som är drivande och kunniga i frågorna. Du arbetar dagtid och kan på ett flexibilitet sätt driva och planera ditt arbete.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Övrig information
Bifoga gärna studiebevis med din ansökan.
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.

I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
