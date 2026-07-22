Koordinator för ESA (Efter Skolan Aktiviteter) i Södra Ryd
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2026-07-22
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Brinner du för att arbeta med barn och unga och medverka till att utveckla och stärka området Södra Ryd i Skövde? Vi söker nu en koordinator till vår satsning på Efter Skolan Aktiviteter (ESA) i Ryd.
ESA är organiserat inom vår kulturavdelning som innefattar enhet stadsbibliotek, enhet scen och evenemang, enhet kulturskolan och stadsmuseum, enhet konst samt enhet mötesplatser för unga. Du rapporterar direkt till kulturchef. Arbetet kommer att ske i nära samverkan med vårt prioriterade uppdrag för områdesutveckling som inbegriper nätverkande och relationsbyggande i nära samverkan med fritidsverksamheter, bibliotek och skola i Södra Ryd.
I detta arbete spelar du en viktig roll tillsammans med oss inom Sektor medborgare och samhällsutveckling. Här arbetar cirka 300 medarbetare inom områden som handlar om livskvalitet, attraktivitet och sysselsättning. Sektorn har också ett övergripande ansvar för att stödja och följa upp kommunens folkhälsoarbete, barn- och ungdomspolitiska arbete, mångfalds- och integrationsarbete, föreningsliv och samordning av kommunens internationella arbete.
Vi erbjuder dig en varierad tjänst och en rolig arbetsplats med engagerade kollegor och en verksamhet som är i ständig rörelse framåt. Arbetet sker i huvudsak dagtid men arbete sker även under eftermiddag/kvällstid och helger.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
ESA syftar till att skapa ett slags mellanrum mellan fritidshem och fritidsgård som förutom aktiviteter erbjuder mellanmål och läxhjälp. ESA syftar till att skapa en välkomnande miljö, utan närvarokrav som erbjuder kostnadsfria aktiviteter. Viktiga samarbetspartners är bland andra RF-Sisu, Svenska kyrkan, Röda korset och övriga civilsamhället. Koordinatorns roll är både strategisk och operativ där arbetet riktar sig mot barn i mellanstadiet i årskurs 4-6 bosatta i området Södra Ryd. Fokuset ligger främst på barn och unga som inte är föreningsaktiva samt barn med svaga skolresultat.
Skövde kommun har ett övergripande mål att minska segregation och skapa, jämlika uppväxt- och levnadsvillkor med goda livschanser för alla. Södra Ryd är det enda område i Skövde kommun som RF-Sisu klassar som idrottssvagt och här saknas i stor omfattning en organiserad vuxennärvaro efter skolan.
En framgångsfaktor inom ESA är att barn och unga deltar i själva utformandet och genomförandet och hela programmet baseras på deras intressen och önskemål. En viktig komponent är också en satsning på unga ledare från området i syfte att skapa förebilder för de yngre barnen samt utvecklingsmöjligheter för de unga ledarna. Skövde kommun har en förhoppning om att arbetsmodellen också kan appliceras på fler områden i Skövde.Kvalifikationer
Du som söker tjänsten ska ha en dokumenterad kompetens som lärare i fritidshem eller motsvarande. Du ska inneha en högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant och/eller ha motsvarande erfarenhet. Dessutom förväntas du ha erfarenhet inom processledning. För att lyckas i denna roll krävs det att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift och flerspråkighet är meriterande. Det är meriterande om du har kunskap om aktuell forskning inom ämnesområdena folkhälsa, integration och samhällsarbete, erfarenhet av föreningsutveckling samt utbildning som fritidspedagog eller liknande.
Du är flexibel och har en god samarbets- och pedagogisk förmåga och förstår vikten av förankring, kommunikation och presentation. Du är kreativ, självständig, uthållig, normkritisk och arbetar mot uppställda mål.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare.
Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår.
Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
I Skövde kommun har vi individuell och differentierad lönesättning. Information om löneintervall för befattningar:https://www.skovde.se/jobba-hos-oss/skovde-kommun-som-arbetsgivare/lon-och-lonesattning/
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336995". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde Kommun
(org.nr 212000-1710)
Fredsgatan 4 (visa karta
)
541 30 SKÖVDE Arbetsplats
Skövde kommun, Avdelning kultur Kontakt
Kulturchef
Pema Malmgren pema.malmgren@skovde.se +46500498444 Jobbnummer
10008761