2025-09-30
Följ med vår klients på en spännande tillväxtresa! Detta framåtlutade företag, som skapar mötesplatser genom mässor i Skandinavien, växte med 11% förra året och siktar på 20% i år. Här får du en nyckelroll i ett dynamiskt team med högt tempo och konkreta resultat.
OM TJÄNSTEN
I rollen som Koordinator Digital Marknadsföring med fokus på Paid Social blir du en central specialist som driver och utför digitala kampanjer. Du kommer att ansvara för att ta fram och implementera marknadsföringsmaterial för olika team, med ett tydligt fokus på resultat och konvertering. Du arbetar i ett framåtlutande team där snabba beslut och högt tempo är vardag.
Rollen passar dig som trivs med en mix av strategiskt tänkande och praktiskt arbete - från idé till genomförande och som tar ett helhetsansvar för webb, paid social, sociala medier och grafisk produktion.
Du erbjuds
Vår klient erbjuder en dynamisk arbetsplats där du får en nyckelroll i att driva företagets digitala marknadsföring framåt. Du får möjlighet att arbeta med en produkt som syns live och bidra direkt till företagets tillväxtmål.
Dina arbetsuppgifter
Denna roll innebär att vara företagets digitala marknadsföringsspecialist med huvudansvar för att utveckla, genomföra och optimera Paid Social-strategier. Du kommer att arbeta med allt från innehållsskapande och annonsutformning till analys och uppföljning av digitala kampanjer för att säkerställa högsta möjliga synlighet och konvertering för våra mässor.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Ansvara för och styra Paid Social-kampanjer i Meta och LinkedIn
• Planera, genomföra och följa upp digitala kampanjer med fokus på konvertering och remarketing
• Skapa engagerande innehåll för sociala medier, inklusive bild och rörligt material
• Producera annonsmaterial, banners och trycksaker för digitala och tryckta medier
• Analysera kampanjresultat med verktyg som Google Analytics och UTM-taggning
• Uppdatera och förvalta webbplatsen i WordPress samt agera kontaktperson mot webbyrå
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst 3 års arbetslivserfarenhet inom marknadsföring
• Avancerad kunskap inom Paid Social, specifikt Meta och LinkedIn-kampanjer
• God kunskap om remarketing och konverteringsoptimering, inklusive eget innehållsskapande
• God kunskap om att skapa engagerande bild- och videomaterial för sociala medier
• Grundläggande kunskaper i Google Analytics och vana att arbeta datadrivet
• God kunskap i Adobe Creative Suite, särskilt Photoshop, InDesign och Illustrator
• Erfarenhet av att arbeta med WordPress för webbplatsförvaltning och uppdateringar
• Erfarenhet inom framtagning av banners och annat digitalt marknadsmaterial, trycksaksproduktion är meriterande
• Kunskap om att skapa spårningsunderlag med exempelvis UTM-taggar
• Obehindrade kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen är du:
• Kreativ, självgående, stresstålig med ett starkt öga för design och detaljer
• Strukturerad, ansvarsfull och van att hantera flera projekt parallellt
• Initiativrik med förmåga att ta egna idéer från koncept till färdig leverans
• God kommunikationsförmåga och erfarenhet av att samarbeta med både interna team och externa leverantörer
