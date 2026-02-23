Kontrollant till Teknik- och serviceförvaltningen, Myndighet och trafik
Vill du vara med där det händer? Teknik- och serviceförvaltningen arbetar med frågor som påverkar Örebros medborgare gällande framkomlighet, tillgänglighet och säkerhet. Nu söker vi en driven och positiv person som har förmågan att ha många bollar i luften samtidigt och vill bli en aktiv del i Örebros framtida tillväxt.
Som medarbetare hos oss på Teknik- och serviceförvaltningen får du ett meningsfullt jobb i en bred, samhällsviktig verksamhet som berör alla örebroare, varje dag!
Som kontrollant hos oss på myndighet och trafik kommer du bland annat bevaka att avstängningar på allmän platsmark, återställningar, grävningar och annat nyttjande av allmän platsmark görs på ett sätt som är beslutat av Teknik- och servicenämnden. Arbetet innebär myndighetsutövning och består främst av att vara ute i fält för att där bevaka att erforderliga tillstånd finns och att arbete sker enligt beslut. Arbetet består även av att vara kontaktperson till entreprenörer som har frågor kring sina avstängningar eller sin markupplåtelse. I din roll ingår du i en grupp bestående av 15 personer varav en kollega i liknande roll och i övrigt finns kollegor som både är handläggare och trafikingenjörer. Vi förutsätter att du som söker vill jobba med myndighetsutövning i en roll där du finns till för medborgarna, vill samarbeta med kollegor, har ett prestigelöst förhållningsätt och vill utvecklas tillsammans med kollegorna i arbetsgruppen.
Exempel på arbetsuppgifter:
• kontroll av grävningar samt återställningar efter grävningar och arbeten
• handläggning av schaktremisser
• samordning av avstängningar
• kontroll av avstängningar på allmän platsmark
• uppföljning av beviljade TA-planer
• utredningsarbete och dokumentation kopplat till viteskrav
Om arbetsplatsen
Enheten Gata och trafik, som gruppen Myndighet och Trafik är en del av, ansvarar för lokala trafikföreskrifter, trafiksäkerhet, trafiksignaler, skyltning, parkeringsövervakning samt tillståndsgivning och myndighetsutövning inom verksamhetsområdet. Vi strävar efter ett aktivt medarbetarskap vilket innebär att ta ansvar för helheten och att arbeta i team och att utveckla sin egen och medarbetarnas kompetens.
Enheten Gata och trafik tillhör verksamheten Park och gata som ingår i Teknik- och serviceförvaltningen. Förvaltningen består av dryga 600 medarbetare och ansvarar för en bred och samhällsviktig funktion i hela Örebro kommun. Vi sköter kommunens gator, vägar, gång- och cykelbanor, torg, parker och grönytor. Förvaltningen ansvarar även för vatten- och avloppsverksamheten, avfallshanteringen samt kommunens matproduktion till förskolor, skolor och boenden. Utöver detta producerar och säljer vi biogas och ansvarar för kommunens fordonsflotta samt intern posthantering.
Vi tillämpar flextid, möjligheter till semesterväxling samt friskvårdsbidrag.Kvalifikationer
Du är en kontrollant med förmåga att se helheten och förstå hur olika beslut påverkar verksamheten och det offentliga rummet. Du arbetar strukturerat, planerar och prioriterar ditt arbete effektivt och säkerställer att tidsramar och krav följs. Du har omfattande kontakter med både interna och externa aktörer samt medborgarkontakt, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande. Du kommunicerar tydligt och anpassar ditt sätt att uttrycka dig efter situation och mottagare.
Du har en analytisk förmåga som gör att du kan hantera komplexa frågor, identifiera avvikelser och bidra till välgrundade lösningar. Ditt omdöme är gott och du kan väga samman olika typer av information för att fatta korrekta och ansvarsfulla beslut i både rutinmässiga och mer krävande situationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• gymnasie- samt adekvat eftergymnasial utbildning såsom YH-utbildning
• dokumenterad erfarenhet av liknande tjänst
• utbildning i APV (arbete på väg)
• god erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystem
• B-körkort
Meriterande:
• kunskaper om schaktning- och grävning
• erfarenhet och kunskap om trafikanordningsplaner
• erfarenhet av myndighetsutövning
• erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
• goda kunskaper i engelskaTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
