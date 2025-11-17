Kontorsvärd/värdinna sökes på heltid till välkänt företag i Kista!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2025-11-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du ha en roll där du får kombinera service, ansvar och praktiskt arbete? Är du dessutom tillgänglig omgående?
Det här är jobbet för dig som gillar variation, vill arbeta socialt och samtidigt trivs med att kavla upp ärmarna när något behöver fixas. I rollen som kontorsvärd blir du den som ser till att kontoret fungerar i vardagen - både genom att skapa en välkomnande miljö och genom att lösa praktiska uppgifter som gör skillnad.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Sköta rondering i kontorsmiljön och se till att gemensamma ytor och konferensrum är iordningställda.
• Hantera felanmälningar och underhåll, inklusive service av kaffemaskiner.
• Ta emot och distribuera leveranser samt sköta beställningar.
• Utföra enklare vaktmästeriuppgifter, som att byta glödlampor, montera hyllor eller ordna småreparationer.
• Bidra till en trygg, välordnad och trivsam kontorsmiljö.
Tjänsten är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting, men kommer arbeta på plats hos vår kund i Kista. Tjänsten är på heltid och arbetstiderna är förlagda måndag till fredag klockan 7.30-16.30. Uppdraget startar så snart vi hittat rätt kandidat och löper tillsvidare.
DETTA SÖKER VI
• Dig med erfarenhet av att arbeta som kontorsvärd, vaktmästare eller likande roll sedan tidigare.
• Dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och gillar att hitta lösningar.
• Dig som är praktiskt lagd och trivs med att ta tag i både små och stora uppgifter.
• Dig som har ett öga för detaljer och gillar ordning och reda.
• Dig som har god kommunikationsförmåga på svenska och engelska
• Dig som har grundläggande datorvana.
För att vara aktuell för tjänsten krävs det att du har en utpräglad förmåga att arbeta strukturerat och hantera uppgifter med hög precision. Du är serviceminded och trivs med att flexibelt hantera ärenden. Vidare faller det naturligt för dig att ha ordning och reda i din arbetsmiljö och du har en god förmåga att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt.
Låter det som en tjänst för dig? Ansök idag då urval och intervjuer sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Mathildatorget 9 (visa karta
)
169 75 SOLNA Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Cecilia Ekberg cecilia.ekberg@studentconsulting.com Jobbnummer
9609049