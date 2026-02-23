Kontorsvärd till bankkontor i Solna (kort vikariat)
Om tjänsten Vi på Middlepoint söker en kontorsvärd för ett kortare vikariat! I den här rollen arbetar du hos vår kund i Solna. Som kontorsvärd på detta prestigefyllda uppdrag får du jobba i en social och affärsmässig miljö. Du jobbar i ett serviceteam om två personer där du i din roll levererar service i världsklass till alla människor du möter.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Välkomna medarbetare och kunder
Diverse administrativa uppgifter
Telefon och mail
Ansvara för gemensamma ytor, konferensrum och catering
Bokningar och beställningar
Posthantering och bud
Nyckelhantering och passerkortssystem
Växel och telefoni
Kontakt med leverantörer
Vem är du? Du är en riktig servicestjärna som brinner för mötet med människor! För att passa i den här rollen tror vi att du är en varm och välkomnande person som är positiv, är ansvarstagande och ser lösningar i de utmaningar som kan uppstå.
Krav för tjänsten
Talar flytande svenska och engelska
Arbetat med service tidigare, gärna i kontorsmiljö
Bekväm med Microsoft Office-paketet
Avslutad gymnasieutbildning
Om Anställning Anställning: Visstidsanställning Sysselsättningsgrad: Heltid 100% Start: Tjänsten är ett vikariat under perioden 31 mars-9 maj 2026 Arbetstider: Måndag till fredag ca kl 08-17 Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
