Kontorsvärd till bankkontor i Solna (kort vikariat)

Middlepoint AB / Administratörsjobb / Stockholm
2026-02-23


Om tjänsten Vi på Middlepoint söker en kontorsvärd för ett kortare vikariat! I den här rollen arbetar du hos vår kund i Solna. Som kontorsvärd på detta prestigefyllda uppdrag får du jobba i en social och affärsmässig miljö. Du jobbar i ett serviceteam om två personer där du i din roll levererar service i världsklass till alla människor du möter.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:

Välkomna medarbetare och kunder

Diverse administrativa uppgifter

Telefon och mail

Ansvara för gemensamma ytor, konferensrum och catering

Bokningar och beställningar

Posthantering och bud

Nyckelhantering och passerkortssystem

Växel och telefoni

Kontakt med leverantörer

Vem är du? Du är en riktig servicestjärna som brinner för mötet med människor! För att passa i den här rollen tror vi att du är en varm och välkomnande person som är positiv, är ansvarstagande och ser lösningar i de utmaningar som kan uppstå.
Krav för tjänsten

Talar flytande svenska och engelska

Arbetat med service tidigare, gärna i kontorsmiljö

Bekväm med Microsoft Office-paketet

Avslutad gymnasieutbildning

Om Anställning Anställning: Visstidsanställning Sysselsättningsgrad: Heltid 100% Start: Tjänsten är ett vikariat under perioden 31 mars-9 maj 2026 Arbetstider: Måndag till fredag ca kl 08-17 Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
Vännerna på Middlepoint!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
Arbetsgivare
Middlepoint AB (org.nr 556789-6864), https://jobba.middlepoint.se
Engelbrektsgatan 7 (visa karta)
114 32  STOCKHOLM

Arbetsplats
Middlepoint

Jobbnummer
9758294

