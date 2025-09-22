Kontorsvärd/Receptionist på heltid till vår kund i centrala Göteborg
KFX HR-partner Skandinavien AB / Receptionistjobb / Göteborg Visa alla receptionistjobb i Göteborg
2025-09-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos KFX HR-partner Skandinavien AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Stenungsund
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-22Om tjänsten
Är du en organiserad person med öga för detaljer och mycket god servicekänsla? Då kan du vara den vi söker till rollen som kontorsvärd/receptionist. Du kommer att bli anställd hos oss på KFX HR-partner men arbeta ute hos vår kund i centrala Göteborg. Om företaget
KFX HR-partner är ett auktoriserat bemannings-, rekryterings- och omställningsföretag. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på din kundarbetsplats. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega. Vi är ett bemanningsföretag som värnar om den personliga kontakten med alla våra medarbetare. Vårt mål är att vara bemanningsbranschens bästa arbetsgivare.
Du kommer att bli anställd av KFX HR-partner, därför är det viktigt att du trivs i rollen som konsult. Som konsult är det viktigt att du kan ta egna initiativ, är flexibel och pålitlig. Du är vårt och kundens ansikte utåt och ska därför förstå vår och kundföretagets organisation. Våra ledord på KFX HR-partner är Stolthet, Omtanke och Engagemang, dessa ska genomsyra allt vi gör.Dina arbetsuppgifter
• Ta emot och välkomna besökare samt hantera samtal och mail.
• Säkerställa att det finns frukt, kaffe och andra förnödenheter tillgängliga på kontoret.
• Hålla ordning i kontorets gemensamma utrymmen och konferensrum.
• Boka mötesrum och assistera vid planering och förberedelser inför möten och interna evenemang.
• Stödja medarbetare med enklare administrativa uppgifter och praktiska behov.
• Förbereda inför konferenser
• Förbereda inför frukostar
Som kontorsvärd/receptionist kommer du att ha en varierad roll med fokus på att leverera service i toppklass till kunder och kollegor i kombination med administrativa uppgifter. Vi ser att du i denna roll är prestigelös med arbetsuppgifter och har en positiv inställning till att hjälpa till där det behövs. Du har en viktig roll i att få det dagliga kontorsarbetet att fungera smidigt och skapa trivsel.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen krävs att du är serviceinriktad och har en lång erfarenhet av arbete inom service och vi ser att du trivs i en roll där noggrannhet och struktur är centralt. Vidare är du ansvarstagande, självgående och har lätt för att samarbeta. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska, har god datorvana och är van att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt. Förmågan att skapa ordning, ge service och bidra till en positiv arbetsmiljö är viktig, liksom ett lösningsorienterat förhållningssätt och sinne för detaljer. Vi ser att du har lång arbetserfarenhet av rollen som kontorsvärd eller receptionist med motsvarande arbetsuppgifter. Övrig information
Start: Omgående
Arbetstider: ca 08:00-17:00 måndag-fredag.
Sök tjänsten redan idag, då den kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. För närmare information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Emma Schürer von Waldheim på emma.schurer@kfx.se
. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KFX HR-partner Skandinavien AB
(org.nr 556658-2143) Arbetsplats
KFX HR-partner Jobbnummer
9521065