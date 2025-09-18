Kontorsservicegeneralist till Verksamhetsstöd i Sundsvall
Försäkringskassan / Vaktmästarjobb / Sundsvall Visa alla vaktmästarjobb i Sundsvall
2025-09-18
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Vill du arbeta som Kontorsservicegeneralist och ge service åt kunderna på kontoren i Sundsvall. Tillsammans med ca 20 kollegor ansvarar du för att ge service inom IT, Fastighet och Administration på Försäkringskassans kontor i Sundsvall.
Service, support och administration
Som Kontorsservicegeneralist kommer du att ha ett varierande arbete med många olika arbetsuppgifter. Arbetet innebär att informera, vägleda, samordna och ansvara för den löpande driften och helheten på kontoret. Vi servar Försäkringskassan och andra anslutna myndigheter med att förvalta hyrda lokaler, arbeta med säkerhetsfrågor, post- och godshantering och IT (on-site-support).
Kontorsservice ger teknik- och användarstöd på plats hos Försäkringskassans medarbetare och våra externa kunder. Installation av arbetsplatser, felsökning och felavhjälpning ingår, liksom kontakter med servicepartners. Vi ansvarar för administrationen kring behörighetskort och arbetar med inköp, avrop, fakturahantering, kontorsmaterial, möblering, lokalvård, klimatfrågor och arbetsmiljö. Tillsammans med ditt team planerar ni och tar ansvar för den dagliga verksamheten, både gemensamt och genom självständiga beslut. För att vara framgångsrik i rollen ska du även kunna se helheten, ringa in behov och kunna ta fram den bästa lösningen. En viktig del av arbetet innebär att bidra till ständiga förbättringar och utveckling av verksamheten.
Som Kontorsservicegeneralist hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande. Resor i tjänsten och tunga lyft förekommer.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har slutbetyg från gymnasiet eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har god samarbetsförmåga
• är serviceorienterad
• är bra på att skapa goda relationer
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt samt förmåga att se helheten
• snabbt förstår problem och uppgifter samt löser dessa på ett relevant sätt
• har god förmåga att kommunicera, både muntligt och skriftligt
• har god datorvana
• kunskaper i Officepaketet
• har körkort för personbil.
Det är meriterande om du
• har arbetat i ett serviceyrke där du mött kunder i det personliga mötet
• är stabil och kan behålla energin även i belastade situationer
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• har erfarenhet av arbete i projekt
• har god erfarenhet av arbete i en föränderlig organisation
• har arbetat i ärendehanteringssystem
• har teknisk förståelse.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2025-09-18Övrig information
Fyra tjänster, tillsvidare/heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Resor ingår i tjänsten. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här rekryteringen krävs svenskt medborgarskap. Placeringsort: Sundsvall.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Frida Tjernström, 010-111 99 07, frida.tjernstrom@forsakringskassan.se
(för frågor om tjänsten). HR-specialist: Florense Bergqvist, 010-114 35 25, florense.bergqvist1@forsakringskassan.se
(för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Malin Dahlström, 010-112 54 74, Saco-S: Cecilia Silverson, 010-115 26 18, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 12 oktober 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9515786