Kontorsservicegeneralist till Verksamhetsstöd i Norrköping
2025-12-15
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Vi söker ytterligare en medarbetare till vår enhet inom Kontorsservice i Norrköping. Du har utöver Norrköping även ansvar för kontoret i Linköping, Motala och Västervik, vilket innebär en del resor i jobbet. Idag är det nio personer som arbetar i teamet som servar både Försäkringskassan och Statens servicecenter.
Service, support och administration
Som Kontorsservicegeneralist kommer du att ha ett varierande arbete med många olika arbetsuppgifter. Arbetet innebär att informera, vägleda, samordna och ansvara för den löpande driften och helheten på kontoret. Vi servar Försäkringskassan och andra anslutna myndigheter med att förvalta hyrda lokaler, arbeta med säkerhetsfrågor, post- och godshantering och IT (on-site-support). I dina arbetsuppgifter ingår bland annat flyttar, borttag eller nyetablering av IT-arbetsplatser. Kontorsservice hanterar även kommunikationsutrustning i olika omfattning.
Kontorsservice ger teknik- och användarstöd på plats hos Försäkringskassans medarbetare och våra externa kunder. Installation av arbetsplatser, felsökning och felavhjälpning ingår, liksom kontakter med servicepartners. Vi ansvarar för administrationen kring behörighetskort och arbetar med inköp, avrop, fakturahantering, kontorsmaterial, möblering, lokalvård, klimatfrågor och arbetsmiljö.
Tillsammans med ditt team planerar ni och tar ansvar för den dagliga verksamheten, både gemensamt och genom självständiga beslut. För att vara framgångsrik i rollen ska du även kunna se helheten, ringa in behov och kunna ta fram den bästa lösningen. En viktig del av arbetet innebär att bidra till ständiga förbättringar och utveckling av verksamheten.
Som Kontorsservicegeneralist hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande. Resor i tjänsten och tunga lyft förekommer.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har slutbetyg från gymnasiet eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har god samarbetsförmåga, är serviceorienterad och är bra på att skapa goda relationer
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt samt förmåga att se helheten
• förstår snabbt problem och uppgifter samt löser dessa på ett relevant sätt
• har god förmåga att kommunicera, både muntligt och skriftligt
• har god datorvana och kunskaper i Officepaketet
• har körkort för personbil.
Det är meriterande om du
• har arbetat i ett serviceyrke där du mött kunder i det personliga mötet
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• är stabil och kan behålla energin även i belastade situationer
• har arbetat i ärendehanteringssystem
• har arbetat med brandskydd och säkerhet
• har god erfarenhet av att jobba med on-site-support i de vanligaste förekommande IT-miljöer.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Publiceringsdatum2025-12-15Övrig information
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Resor ingår i tjänsten. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här rekryteringen krävs svenskt medborgarskap. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Norrköping.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Jenny Westerholm 010-114 45 92 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Jenny Boberg Asplund, Jenny.boberg.asplund@forsakringskassan.se
, 010-113 45 18 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Emil Kyndel, 010-111 50 38, Saco-S: Cecilia Silverson, 010-115 26 18, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 11 januari 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
