Kontorsservicegeneralist IT till Verksamhetsstöd i Sundsvall - Försäkringskassan - Vaktmästarjobb i Sundsvall

Prenumerera på nya jobb hos Försäkringskassan

Försäkringskassan / Vaktmästarjobb / Sundsvall2021-07-07Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut och betalar ut cirka 230 miljarder kronor, som påverkar människors liv och hela samhället.Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.Ansvar och arbetsuppgifterSom Kontorsservicegeneralist kommer du att ha möjlighet till ett varierande arbete med många olika arbetsuppgifter. I huvudsak innebär arbetet att informera, vägleda, samordna och ansvara för den löpande driften och helheten på kontoret. Du kommer att arbeta med att ge stöd och service via möten, IT-stöd och telefon.I denna roll söker vi kontorsservicegeneralister som i stor utsträckning kommer att ha ett arbete som innebär att ge service och stödja verksamheten genom att erbjuda IT-tjänster till användarna. Det innebär bland annat utbyten av hårdvara, ominstallationer, enklare felsökning på mjukvara och installation av specifika mjukvaruprogram. I arbetet hanterar du incidenter, registervård, beställningar, felsökningar och finner lösningar.Vi har ett tjänstepaket där vedertagna arbetsprocesser och rutiner ofta förutsätter snabba leveranser. En annan viktig del av arbetet innebär att bidra till ständiga förbättringar och utveckling av verksamheten.Som Kontorsservicegeneralist hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande. Resor i tjänsten och tunga lyft förekommer.Vi söker dig somhar slutbetyg från gymnasiet eller erfarenheter/kvalifikationer som kan bedömas likvärdigahar god samarbetsförmåga, är serviceorienterad och är bra på att skapa goda relationerhar ett systematiskt och noggrant arbetssätt samt förmåga att se helhetenförstår snabbt problem och uppgifter samt löser dessa på ett relevant sätthar god förmåga att kommunicera, både muntligt och skriftligthar god datorvana och kunskaper i Officepaketethar körkort för personbilDet är meriterande om duhar arbetat i ett serviceyrke där du mött kunder i det personliga mötethar mycket god teknisk förståelsehar övergripande förståelse för IT-miljöer från större företag eller myndighethar erfarenhet av att arbeta med on-site-support i de vanligaste förekommande IT-miljöernahar arbetat i ärendehanteringssystemhar arbetat med hantering av AV-utrustning (felsökning och installationer)Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.2021-07-07Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Resor ingår i tjänsten. Intervjuer kommer att genomföras under vecka 34 och 35.Vissa arbetsuppgifter som utförs av kontorsservicegeneralisten är säkerhetsklassade varför anställningen är placerad i säkerhetsklass. Svenskt medborgarskap är ett villkor och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.Chef: Frida Tjernström, tel: 010-111 99 07 (för frågor om tjänsten). HR-specialist Maria Esplund, tel: 010-112 15 62 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackförbundet ST: Zsofia Söderberg, tel: 010-114 49 03, Saco-S: Cecilia Silverson, tel: 010-115 26 18 och Seko: Johanna Grundström, tel: 010-115 30 44Välkommen med din ansökan senast den 8 augusti 2021. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan. När du söker tjänsten kommer du även att besvara ett antal urvalsfrågor.Har du skyddad identitet kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Du kan även kontakta HR Helpdesk 0771-52 44 40.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-08-08Försäkringskassan5850690