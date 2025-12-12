Kontorsservice med inslag av vaktmästare sökes omgående
Manpower AB / Vaktmästarjobb / Stockholm Visa alla vaktmästarjobb i Stockholm
2025-12-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker dig som kan starta i januari hos en av våra kunder i Kista. Är du en händig, serviceminded, lösningsorienterad person som trivs med varierade uppgifter? Har du erfarenhet från kundservice där du är van att möta människor? Starten för denna tjänst är den mellan 7 januari - 15 januari 2026 så passar detta in på dig, sök tjänsten redan idag.
Tjänsten är en konsultroll där du kommer att vara anställd hos oss på Manpower och sedan bli uthyrd till vår kund i Kista. Arbetet utförs i en trevlig kontorsmiljö under måndag-fredag mellan kl.7:30-16:30. Du kommer att arbeta självständigt men har kollegor i din närhet som du också samarbetar med. Uppdraget ska starta mellan den 7 januari-15 januari 2026 och pågår ca 5 månader som det ser ut just nu.
Tjänstebeskrivning
I tjänsten kommer du att serva och ingå i internservice för anställda.
Rengöring av juicemaskin, hantera kaffemaskiner, felanmälningar samt möblering av konferensrum, är några av uppgifterna som ingår. Du kommer att rondera på kontoret för att säkerställa att allt ser fint ut. Vid behov sköter du möblering i mötesrum och tar hand om inkommande/utgående gods via lastkajen. Du kommer också ta hand om fruktleveranser som delas ut på kontoret samt lättare vaktmästeriuppgifter såsom t ex byta glödlampor/lysrör, serva kopieringsmaskiner, tömma återvinningskärl och se över lokalerna i stort.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som har arbetat i någon form av servicetjänst där du möter människor. Planering, strukturering och prioritering är viktiga egenskaper i denna roll. Lösningsorienterad och initiativtagande är ytterligare egenskaper som vi ser är viktiga för att få denna tjänst att fungera. Du ska kunna arbeta självständigt och driva ditt egna arbete men du behöver också vara flexibel och kunna samarbeta med andra då oförutsedda uppgifter kan komma under dagens gång.
Du ska ha goda datakunsper/systemvana samt goda kunskaper i svenska och engelska i tal-, skrift- och läsförståelse.
Vid anställning
Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag samt utöver det får alla Manpowers anställda fri tillgång till över ett flertal interaktiva utbildningar via vår e-learningportal PowerYOU. Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för ditt uppdrag.
Vid frågor kan du kontakta Konsultchef Jenny Dollman på 08-452 33 31.
Urval sker löpnade på grund av den snabba tillsättningen då uppdraget startar i närtid. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "50c9d31a-3b2f-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588) Arbetsplats
Manpower Kontakt
Jenny Dollman jenny.dollman@manpower.se 08-452 33 31 Jobbnummer
9642971