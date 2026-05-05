Kontorsservice / Internservice självgående problemlösare till anrik kund
Vi söker en praktiskt lagd och mycket serviceinriktad person som vill arbeta med internservice i en stabil, anrik verksamhet som funnits i Stockholm i drygt 360 år. Rollen passar dig som trivs med variation, tar egna initiativ och har förmågan att få saker att fungera i vardagen.
Om rollen
Du kommer att arbeta brett med kontors- och internservice. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Hantering av post och leveranser
Enklare reparationer och åtgärder
Möblering och montering i lokaler
Interna transporter
Kontroll av teknisk utrustning
Ansvar för förråd och material
Byte av lampor och löpande tillsyn
Påfyllning av kontorsmaterial och hantering av kopiatorer
Arbete i ärendehanteringssystem
Löpande problemlösning i verksamheten
Rollen innebär att du ofta är den som hanterar frågor och behov som uppstår i det dagliga arbetet.
Obligatoriska kvalifikationer
God datorvana och erfarenhet av att arbeta i system
Flytande svenska i tal och skrift
Erfarenhet av servicearbete, internservice, fastighetsskötsel eller liknande
Erfarenhet av vaktmästeri, fastighet eller internservice
Praktiska kunskaper inom enklare el, VVS eller bygg
Erfarenhet av arbete i miljöer med särskilda krav (t.ex. äldre fastigheter eller känslig utrustning)
Erfarenhet av att arbeta självständigt med problemlösning
Personliga egenskaper
Självgående och initiativtagande
Lösningsorienterad
Serviceinriktad och kommunikativ
Ansvarstagande och strukturerad
Omfattning
Heltid, dagtid (vardagar) Publiceringsdatum2026-05-05Övrig information
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras
Rollen kräver att du kan arbeta självständigt med högt förtroende
Dessa frågor bör besvaras i samband med din ansökan.
Beskriv en konkret situation där något inte fungerade på din arbetsplats. Vad gjorde du, steg för steg?
Vilka praktiska arbetsuppgifter har du själv utfört (inte beställt från andra)? Ge konkreta exempel.
Har du haft en roll där du varit den som andra vänder sig till när något behöver lösas? Beskriv hur det fungerade.
Vilka digitala system har du arbetat i? Beskriv din nivå och erfarenhet. Meriterande
Har du erfarenhet av enklare el, VVS, montering eller byggrelaterade uppgifter? Beskriv vad du gjort själv.
Har du arbetat i miljöer där det krävs särskild noggrannhet eller hänsyn? Beskriv.
Beskriv en arbetsdag där du behövde hantera flera olika uppgifter samtidigt. Hur prioriterade du? Personlighet och arbetssätt
Vad gör du när du ser något som inte fungerar men ingen har bett dig åtgärda det?
Vad motiverar dig i ett arbete med varierande arbetsuppgifter?
Varför passar du i en roll där du arbetar självständigt och ansvarar för att få en arbetsplats att fungera?
Ansök idag via vår partnersajt! Intervjuer och urval kommer att ske löpande.
Genom att ansöka till tjänsten ger du LetsGig AB rätt att enligt GDRP spara dina uppgifter för att kunna kontakta dig gällande denna och andra relevanta tjänster. Du kan när som helst dra tillbaka ditt godkännande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kontorsservice Stockholm".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Letsgig AB
(org.nr 559114-4505)
Hos vår kund i Stockholm
