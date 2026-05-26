Kontorskoordinator till Bonnier News i Gävle/Sandviken
Academic Work Sweden AB / Vaktmästarjobb / Sandviken Visa alla vaktmästarjobb i Sandviken
2026-05-26
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Sandviken
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Hedemora
eller i hela Sverige
Har du pågående studier med minst tre terminer kvar av din studietid och är intresserad av ett flexibelt extrajobb vid sidan om studierna? Bonnier News söker just nu en kontorskoordinator som kan stötta upp deras kontor i Gävle och Sandviken. Start för tjänsten är redan i juli - så se till att skicka in din ansökan redan idag då urval sker löpande! Publiceringsdatum2026-05-26Om tjänsten
Bonnier News har lokaler runt om i hela Sverige, men söker just nu en kontorskoordinator på deltid som kan stötta upp enheterna i Gävle och Sandviken. Arbetstiderna är med utgångspunkt 10.00-15.00 och det finns möjlighet att vara flexibel för att kunna kombinera arbetet med dina studier. Det är krav på B-körkort då du kommer att vara både i Sandviken och Gävle. Varannan vecka arbetar du två dagar i Gävle och varannan vecka arbetar du två dagar i Sandviken. Förutom att arbeta på deltid under terminerna är det arbete redan nu i sommar med start i mitten på juli. Då kommer arbetet vara på heltid de första två veckorna i augusti. Du kommer få en introduktion till arbetet av dina kollegor innan du arbetar självgående.
Efter introduktion kommer du att arbeta mycket ensam, detta innebär att du måste vara en person som trivs med att ta egna initiativ och är självgående när det kommer till arbetsuppgifter. Men såklart finns arbetsledare tillgänglig för stöd och frågor även under uppdragets gång.
Du erbjuds
Ett flexibelt extrajobb vid sidan om dina studier samt arbete under sommaren
En bred roll med mycket eget ansvarDina arbetsuppgifter
Som kontorsvaktmästare kommer dina arbetsdagar att se lite olika ut, men dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Fylla på kontorsmaterial
Sköta underhållet av kassamaskiner
Administrativa uppgifter
Organisering och hantering av avtal och papper
Kontroll av larm- och låssystem
Kort- och nyckelhantering
Posthantering och varubeställningar samt leveranser
Sophantering, montering och skötsel av kontoren i Gävle och Sandviken
Allmän tillsyn av lokaler, förråd och lagerutrymmen
Vi söker dig som
Har pågående eftergymnasiala studier på minst 50% och tar examen tidigast höstterminen 2027
Har möjlighet att jobba ca. två dagar i veckan på sidan av dina studier och mer under sommaren
Pratar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Har B-körkort då du kommer att köra företagets bil mellan orterna
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Tillitsfull
Hjälpsam
Ordningsam
Ansvarstagande
För att trivas i rollen så ser vi att du är en person som inte räds för att egna initiativ, du är prestigelös och ser vad som behövs göra samt tar tag i det. Vidare är du en person som tycker om ordning och reda och är duktig på att strukturera dina egna arbetsdagar.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AL39LM". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Drottninggatan 6 (visa karta
)
803 20 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9929814