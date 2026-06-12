Kontorskoordinator till bolag i Göteborg, deltid 50%
Middlepoint AB / Receptionistjobb / Göteborg Visa alla receptionistjobb i Göteborg
2026-06-12
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Om rollen
Vi söker nu en engagerad och lösningsorienterad kontorskoordinator till ett av våra uppdrag i Västra Frölunda. Du får en central roll i verksamheten där du bidrar till en välfungerande, trivsam och professionell kontorsmiljö.
Vi söker dig som är trygg, serviceinriktad och initiativtagande, med en naturlig förmåga att skapa struktur och bygga goda relationer. Du trivs i en social roll, är inte rädd för att ta kontakt med människor och har ett lösningsfokuserat arbetssätt. Här får du möjlighet att vara en viktig del av kontorets vardag och bidra till en positiv upplevelse för både medarbetare och besökare.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
• Välkomna och introducera nya medarbetare
• Uppdatera kontorshandboken
• Hantera evakueringsrutiner
• Kontakt med leverantörer
• Ha hand om passerkort
• Beställningar och påfyllnad av kontorsmaterial
• Posthantering
• Felanmälningar och kontorsunderhåll
• Organisering av möten och konferenser
• Vid behov boka hyrbil eller beställa taxi för externa besök
• Administrera eventuell poolbil och parkeringsplatser
• Vid behov boka konferenslokaler och agera konferensvärd/värdinna
• Stötta HR med administrativa uppgifter
Vem är du? Vi söker dig som är trygg i dig själv, serviceinriktad och social, med en naturlig förmåga att skapa goda relationer och bygga förtroende. Du trivs i en roll med många kontaktytor, tar gärna initiativ och är inte rädd för att följa upp eller ta kontakt när det behövs.
Du motiveras av att skapa struktur och få saker att fungera smidigt för både kollegor, ledning och besökare. Som person är du lösningsorienterad, prestigelös och har ett öga för detaljer. Du tycker om varierande arbetsdagar, tar ansvar för att driva saker framåt och bidrar till en professionell, välkomnande och trivsam arbetsmiljö. Vi tror att du är en person som får saker att hända och som uppskattar att vara en viktig del av den dagliga verksamheten.
Krav för tjänsten
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Arbetat med service tidigare, gärna i kontorsmiljö
Bekväm med Microsoft Office-paketet
Avslutad gymnasieutbildning
Om Anställning Anställning: Visstidsanställning på ett år med stor chans till förlängning Omfattning: Deltid, 50% Start: Augusti 2026 Arbetstider: Måndag till fredag, kl 08-12
Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
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Vännerna på Middlepoint! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7895396-2051387". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Middlepoint AB
(org.nr 556789-6864), https://jobba.middlepoint.se
Sankt Eriksgatan 5 (visa karta
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411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Middlepoint Jobbnummer
9962256