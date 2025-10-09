Kontorskoordinator med rekryteringsansvar sökes till OfficeCloud Sweden AB

Officecloud Sweden AB / Administratörsjobb / Malmö
2025-10-09


Visa alla administratörsjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Officecloud Sweden AB i Malmö

Vill du ha en nyckelroll i ett växande bolag där du får ta stort ansvar, påverka och bidra till vår fortsatta utveckling?
OfficeCloud Sweden AB söker nu en självgående och driven Kontorskoordinator som främst kommer ansvara för rekrytering av säljare samt för att skapa en smidig och trivsam arbetsmiljö för hela teamet.
Om rollen
I denna roll är du en central del av vår organisation. Du ansvarar för att driva vår rekrytering framåt - från annonsering och urval till intervjuer och onboarding av nya säljare. Utöver detta är du även den som ser till att kontoret fungerar felfritt varje dag.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för hela rekryteringsprocessen av säljare - från behov till anställning

Öppna och stänga kontoret under arbetsdagar

Säkerställa att kontoret hålls i gott skick - rent, organiserat och representativt

Planera, boka och koordinera interna och externa evenemang, aktiviteter och möten

Hantera inköp och beställningar av kontorsmaterial och övriga förbrukningsvaror

Stötta ledningen med enklare administration vid behov

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av rekrytering, gärna inom försäljning

Är en strukturerad och lösningsorienterad doer som gillar att ta ansvar

Trivs i en dynamisk miljö där varje dag ser lite olika ut

Är social, kommunikativ och serviceinriktad

Har god datorvana och kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift

Vi erbjuder dig:
En fast heltidsanställning med marknadsmässig lön

Ett centralt beläget kontor i attraktiva Västra Hamnen, Malmö

Möjlighet att forma och påverka rollen - vi värdesätter initiativ!

Ett härligt team och en arbetsplats där vi bygger framgång tillsammans

Ansök redan idag!
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Plats: Västra Hamnen, Malmö
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Heltid, fast lön
Ansökan skickas endast till: Kristian@officecloud.se
Välkommen till OfficeCloud Sweden AB - där struktur, människor och affärer möts.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-mail
E-post: Kristian@officecloud.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Officecloud Sweden AB (org.nr 559065-7812)
Riggaregatan 53 (visa karta)
211 13  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
OfficeCloud

Kontakt
VD
Kristian Djokic
Kristian@officecloud.se
0732377600

Jobbnummer
9547858

Prenumerera på jobb från Officecloud Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Officecloud Sweden AB: