Kontorskoordinator med rekryteringsansvar sökes till OfficeCloud Sweden AB
2025-10-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Visa alla jobb hos Officecloud Sweden AB i Malmö
Vill du ha en nyckelroll i ett växande bolag där du får ta stort ansvar, påverka och bidra till vår fortsatta utveckling?
OfficeCloud Sweden AB söker nu en självgående och driven Kontorskoordinator som främst kommer ansvara för rekrytering av säljare samt för att skapa en smidig och trivsam arbetsmiljö för hela teamet.
Om rollen
I denna roll är du en central del av vår organisation. Du ansvarar för att driva vår rekrytering framåt - från annonsering och urval till intervjuer och onboarding av nya säljare. Utöver detta är du även den som ser till att kontoret fungerar felfritt varje dag.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för hela rekryteringsprocessen av säljare - från behov till anställning
Öppna och stänga kontoret under arbetsdagar
Säkerställa att kontoret hålls i gott skick - rent, organiserat och representativt
Planera, boka och koordinera interna och externa evenemang, aktiviteter och möten
Hantera inköp och beställningar av kontorsmaterial och övriga förbrukningsvaror
Stötta ledningen med enklare administration vid behov
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av rekrytering, gärna inom försäljning
Är en strukturerad och lösningsorienterad doer som gillar att ta ansvar
Trivs i en dynamisk miljö där varje dag ser lite olika ut
Är social, kommunikativ och serviceinriktad
Har god datorvana och kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift
Vi erbjuder dig:
En fast heltidsanställning med marknadsmässig lön
Ett centralt beläget kontor i attraktiva Västra Hamnen, Malmö
Möjlighet att forma och påverka rollen - vi värdesätter initiativ!
Ett härligt team och en arbetsplats där vi bygger framgång tillsammans
Ansök redan idag!
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Plats: Västra Hamnen, Malmö
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Heltid, fast lön
Ansökan skickas endast till: Kristian@officecloud.se
Välkommen till OfficeCloud Sweden AB - där struktur, människor och affärer möts. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: Kristian@officecloud.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Riggaregatan 53
OfficeCloud
VD
Kristian Djokic Kristian@officecloud.se 0732377600
