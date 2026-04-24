Kontorskoordinator - med fokus på samordning och verksamhetsstöd
Vill du ha en roll där du håller ihop flödet i verksamheten och ser till att allt fungerar i praktiken? Nu söker vi på HRB Service en kontorskoordinator som trivs med ansvar, struktur och många kontaktytor.
Om rollen
Du har en central funktion i att samordna det dagliga arbetet här på HRB:s kontor i Solna. Du ser till att uppdrag, kontor och praktiska delar fungerar smidigt tillsammans och att verksamheten har rätt förutsättningar för att fungera varje dag.
Du kombinerar struktur och service med ansvar och samordning och har många kontaktytor i organisationen.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av en liknande roll, exempelvis kontorskoordinator, administrativ samordnare eller office manager
Är van att arbeta självständigt och ta ansvar för att saker blir gjorda
Har god struktur och förmåga att hantera flera parallella uppgifter
Trivs i en koordinerande roll med många kontaktytor
Har god systemvana och arbetar obehindrat i digitala arbetsflöden
Kommunicerar mycket väl på svenska i tal och skriftPubliceringsdatum2026-04-24Arbetsuppgifter
Vara navet i kontorets dagliga drift och säkerställa att allt fungerar
Fördela och samordna inkommande uppdrag
Vara kontaktpunkt via växel samt ha löpande telefonkontakt med kunder, beställare och yrkesarbetare
Säkerställa att kontor, utrustning och resurser finns på plats och fungerar
Ansvara för nycklar, fordon och praktiska frågor i verksamheten
Hantera IT- och telefonutrustning samt kontakt med leverantörer
Bidra till intern kommunikation samt planering av aktiviteter och event
Vem är du?
Du trivs i en roll där det händer mycket och där du själv skapar struktur i vardagen. Du är prestigelös, serviceinriktad och har en naturlig förmåga att få saker att fungera. Du gillar att ha många kontaktytor och är trygg i att andra förlitar sig på att du får saker gjorda.
Varför oss?
HRB Service arbetar inom försäkringsskador och ramavtal inom byggservice, ROT och underhållstjänster. Sedan 2021 är HRB en del av Pinerock Group och tillsammans med bolagen i koncernen bildar vi en stark plattform inom försäkringsskador, service och ROT.
Som kontorskoordinator hos oss får du en central roll i verksamheten där du gör verklig skillnad i det dagliga arbetet. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, ansvar och struktur är avgörande för att lyckas.Så ansöker du
Urval sker löpande - skicka in din ansökan redan idag.
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HRB Service AB
(org.nr 556992-9630)
Hemvärnsgatan 17 (visa karta
)
171 54 SOLNA Arbetsplats
HRB Gruppen Kontakt
Rekryterare
Maria Jarsved maria.jarsved@hrbservice.se 072-353 35 84
