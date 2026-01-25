Kontorschef & erfaren redovisningskonsult, Ekonomipartner Umeå AB
Ekonomipartner Umeå AB / Redovisningsekonomjobb / Umeå
2026-01-25
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige
Ekonomipartner Umeå AB är en lokal och växande redovisningsbyrå med stark förankring i Umeås näringsliv. Vi arbetar nära våra kunder och levererar tjänster med personlig service, hög kvalitet och ett affärsmässigt fokus. Våra uppdrag omfattar löpande bokföring, bokslut, deklarationer, skatterådgivning och löneadministration.
Vi strävar efter att ligga i framkant tekniskt och ser digitalisering och automatisering som en självklar del av en modern redovisningsbyrå. Vår vision är att vara marknadsledande i Umeå när det gäller kvalitet inom bokföring, bokslut och löneadministration.
Om rollen
Det här är en kombinationsroll för dig som är redovisningskonsult och vill ta ett större ansvar. Du har rollen som kundansvarig redovisningskonsult med fokus på bokslut och fungerar samtidigt som ett nära stöd till VD i dagliga arbetet för att säkerställa effektiva och välfungerande kontorsrutiner.
Redovisningskonsult, kundansvar med fokus bokslut
Du arbetar självständigt som kundansvarig för ett antal kunder, med fokus på:
Bokslut, årsredovisningar och deklarationer
Kvalitetssäkring, analys och rapportering
Kundkontakt, rådgivning och uppföljning
För den som önskar kan tjänsten kan även innehålla löpande redovisningsuppdrag, men huvudfokus är bokslut och kundansvar.
Kontorschef, operativt ansvar
Som kontorschef är du ansvarig för att driva kontorets frågor, se till att beslut och förbättringar blir genomförda. Tillsammans med teamledare samordnar du även arbetet så att våra leveranser till kund sker i tid. Arbetet innefattar även ett nära samarbete med bolagets VD.
Exempel på arbetsuppgifter:
Följa upp samt utveckla vardagliga rutiner på kontoret
Samordna och prioritera arbetsuppgifter tillsammans med teamledare
Hålla koll på tidplaner, deadlines och resursläge kopplat till kundstock och tidsfrister
Bidra till struktur i rutiner, checklistor och arbetssätt (särskilt kopplat till digitalisering/effektivitet)
Vara ett nära stöd till medarbetare när det behövs i sakfrågor
Bidra i uppstart av nya uppdrag och onboarding av nyanställda, samt säkerställa att överlämningar fungerar internt
Rollen kan utvecklas över tid och anpassas efter dina styrkor.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är trygg i kvalificerat redovisningsarbete och som vill ta nästa steg i en byråmiljö där kvalitet och struktur står i centrum. Du har troligen arbetat flera år som redovisningskonsult på byrå eller som redovisningsekonom med brett ansvar.
Vi ser gärna att du har:
Stor erfarenhet av bokslut, deklarationer och kundansvar
God systemvana från bokförings- och bokslutsprogram
Stark förståelse för redovisningsflöden och vad som krävs för kvalitet i leveransen
Auktorisation via SRF eller FAR är meriterande, men inget krav. Vi kan erbjuda fortsatt medlemskap hos SRF.
Egenskaper vi värdesätter
Du är strukturerad, noggrann och lösningsorienterad. Du gillar att få saker i mål och trivs med att ta ansvar. Du är kommunikativ både med kunder och kollegor och vågar ta egna beslut, samtidigt som du vet när det är rätt att stämma av.
Vad erbjuder vi?
Hos Ekonomipartner får du ett utvecklande arbete i ett kunnigt och engagerat team. Du får möjlighet att påverka arbetssätt och rutiner, jobba nära kunderna och samtidigt ha en viktig roll i att skapa struktur och utveckling för byrån.
Vi är idag elva medarbetare, varav en auktoriserad redovisningskonsult och två auktoriserade lönekonsulter.
Praktisk information
Tillträde enligt överenskommelse. Tjänstgöringsgrad heltid. Vi tillämpar tester som en del av rekryteringsprocessen. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
E-post: info@ekonomipartnerumea.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekonomipartner Umeå AB
(org.nr 556806-4835)
Skolgatan 97 (visa karta
)
903 31 UMEÅ Kontakt
VD
Per Anders Nordin 090-125508 Jobbnummer
9703094