Kontorsassistent på deltid sökes till Eltel i Sundsvall!
2025-12-15
Studerar du och vill ha ett flexibelt extrajobb som enkelt går att kombinera med studierna? Är du organiserad, tar egna initiativ och vill vara med att utveckla denna nya roll?
Skicka in din ansökan direkt då urval sker löpande!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med Eltel en Kontorsassistent i Sundsvall på deltid. I rollen som kontorsassistent bidrar du till att vardagen på kontoret flyter på. Du hanterar post och leveranser, hjälper till med enklare administration i systemen och ser till att ordning och struktur upprätthålls i kontors- och gemensamma utrymmen, inklusive garaget.Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Eltels önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
.
Arbetsuppgifter
Enkla administrativa uppgifter
Hantera inkommande och utgående post och paket
Hålla ordning i kontors- och gemensamma utrymmen, inklusive garaget
Tar ansvar och är beredd att göra det som behövs för dagen
Vi söker dig som
Studerar minst 50% eller har en annan huvudsaklig sysselsättning (extrajobb) på minst 50%.
Innehar B-körkort
Har goda kunskaper i både svenska och engelska
Har goda kunskaper i Microsoft Office-paketet
Har du arbetat med liknande arbetsuppgifter så är det meriterande men ej ett krav
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Eltel.Du är strukturerad och iniativtagande, du har ett gott sinne för det sociala och är hjälpsam. Vidare så är det viktigt att du är flexibel då detta är en ny spännande roll där du får vara med och utveckla den tillsammans med de ansvariga.
START: JanuariOMFATTNING: Timanställning deltidSTAD: SundsvallURVAL: Sker löpandeKONTAKT: Jonathan GerafiSök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
Detta är ett deltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eltel Networks Infranet AB Kontakt
Jonathan Gerafi jonathan.gerafi@pn.se Jobbnummer
9645186