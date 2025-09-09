Kontorsassistent/Konsumentkontakt på 50% till bolag i Malmö!
2025-09-09
Om tjänsten
Vi söker en kontorsassistent/konsumentkontakt för ett uppdrag i Malmö med så snart som möjligt, enligt överenskommelse. Uppdraget är på 50 % och förväntas pågå i 6 månader, med chans till förlängning. Du kommer att arbeta på plats på kundens kontor i centrala Malmö, med arbetstiderna 9:00-13:30. Viss arbete hemifrån är möjlig.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Detta är en bred och varierande roll som kombinerar kontorsservice, administration och kundkontakt. Dina huvudsakliga ansvarsområden är:
• Konsumentkontakt för Sverige och Danmark - hantera inkommande samtal och mejl (svenska och danska), bedöma reklamationer, utfärda ersättning, hantera ärenden i systemet samt skicka vidare underlag för utbetalning.
Telefonsupport sker mellan kl. 10-13.
• Löpande kontorsservice - inköp av förbrukningsmaterial (kaffe, frukt, papper etc.), ta emot leveranser och organisera kontoret
• Eventkoordinering - koordinator vid konferenser och större möten, boka lokaler, ta in offerter, koordinera inbjudningar och bokningar
Övriga administrativa uppgifter som dyker upp i vardagen.
Erfarenhet av SAP är meriterande.
Vem är du?
För att trivas i den här rollen ser vi att du är prestigelös, hjälpsam och självgående. Du har god erfarenhet från serviceyrke sedan tidigare, har lätt för att lära dig, ser lösningar framför problem och har mycket lätt för att lära dig och använda affärssystem.
Du behöver kunna svenska flytande i både tal och skrift, förstå enklare danska (både i tal och skrift) och engelska på god nivå
Vi söker dig som har ett gott servicetänk, är lätt att samarbeta med och har en lösningsfokuserad attityd!
Då rollen är på deltid ser vi att du kanske studerar på distans, har någon annan sysselsättning vid sidan eller så är du på en plats på livet där det helt enkelt passar med en tjänst på deltid. Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "74369".
Detta är ett deltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Poolia Sverige AB
Julia Femenias Krohn julia.femenias-krohn@poolia.se 0720-704735
9498863