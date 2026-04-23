Kontorsansvarig på deltid till kontor i Uppsala
2026-04-23
OM ROLLEN // MAKE IMPACT WHERE IT MATTERS
Det här är ett konsultuppdrag med start i maj, där du får möjlighet att vara med från början och skapa fungerande rutiner i en miljö med höga krav på ordning, säkerhet och integritet.
Uppdraget är på deltid, cirka 3 dagar i veckan (förmiddag, ca kl. 08-11). Inledningsvis sträcker sig uppdraget över 3-6 månader, med god möjlighet till förlängning.
Du kommer att ansvara för den dagliga driften av ett mindre kontor där flera externa parter samverkar.
Exempel på arbetsuppgifter
Du får en bred och varierad roll med fokus på att skapa struktur och trivsel i kontoret. Bland annat kommer du att:
Säkerställa att kontoret är i ordning - från möbler, kök och städning till kopiator och förbrukningsmaterial
Hantera enklare IT- och kontorsrelaterade frågor
Koordinera leveranser, service och externa kontakter
Bidra till att upprätthålla tydliga rutiner kring både administration och säkerhet
DIN PROFIL // YOU BRING THE EDGE
Vi söker dig som gillar att ha en egen yta att ansvara för - där du får ta initiativ, skapa struktur och se till att allt runt omkring fungerar smidigt. Du trivs i en roll där du är spindeln i nätet och där ditt arbete märks i hur väl vardagen flyter på.
Du har tidigare arbetat administrativt, kanske i en kontors- eller projektmiljö, och är van vid att hålla ihop flera delar samtidigt. Med ett öga för detaljer och en naturlig känsla för ordning ser du till att inget faller mellan stolarna.
Som person är du pålitlig, diskret och har en hög integritet - du förstår vikten av att hantera information och miljöer med ansvar. Du kommunicerar obehindrat på svenska, både i tal och skrift, och känner dig trygg i att möta olika typer av människor i din vardag.
OM WISE ADMIN
Wise Admin är specialister på rekrytering, konsultlösningar och rådgivning inom administration. Vi lyfter de som ofta tas för givet, för vi vet hur avgörande rätt administrativ kompetens är för att verksamheten ska fungera och växa. Vi matchar människor som skapar struktur, ordning och arbetsglädje, och ser till att de hamnar där de gör som mest nytta. På riktigt.
NÄR DU BLIR EN AV OSS
Som konsult hos Wise blir du en del av ett sammanhang där vi värdesätter både din trygghet och din utveckling. Vi erbjuder marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag, pensionsavsättning och kollektivavtal - för oss är inget viktigare än att du känner dig trygg i din anställning.
Från dag ett på ditt konsultuppdrag får du möjlighet att utvecklas, utmanas och påverka framtidens arbetsplatser - tillsammans med engagerade kollegor, och med oss som ständigt bollplank. Oavsett var du befinner dig i karriären ska rollen som konsult ge dig erfarenheter, kunskaper och inspiration inför nästa steg.
Välkommen till Wise - en värld full av möjligheter!
DIN ANSÖKAN // TALENT SPEAKS LOUDER
För att söka rollen klicka på "Ansök nu", samt bifoga CV. Notera att vi ej kan ta emot ansökningar via mail. I konsultvärden går det ofta snabbt så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vänta därför inte med din ansökan.
Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef (Philip Alfredsson, philip.alfredsson@wise.se
) eller Talent Acquisition Specialist (Emma Rehn, emma.rehn@wise.se
Sista dag att ansöka är 2026-10-20
