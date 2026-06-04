Kontorsansvarig - bli navet i ett marint ingenjörsbolag
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Kulturjobb / Göteborg Visa alla kulturjobb i Göteborg
2026-06-04
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, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du en person som sprider positiv energi, gillar att skapa struktur och trivs i en varierad vardag? Nu söker vi en kontorsansvarig som vill bli en viktig del av ett mindre ingenjörsdrivet bolag inom den marina sektorn.
I rollen ansvarar du för att hålla ihop det dagliga arbetet på kontoret, stötta kollegor, koordinera administrativa uppgifter och bidra till en trivsam och välfungerande arbetsplats. Du är självgående, lösningsorienterad och ser vad som behöver göras – utan att någon behöver peka ut vägen.
Vi söker dig som är:
Positiv, social och serviceinriktad
Självständig och initiativtagande
Prestigelös och flexibel
Strukturerad och lösningsorienterad
Bekväm med varierande arbetsuppgifter och kontakt med både kollegor och kunder
Besitter ett tekniskt intresse, särskilt inom marina miljöer
Vi ser gärna att du har:Publiceringsdatum2026-06-04Körkortskrav
Goda kunskaper i Microsoft 365
God engelska i tal och skrift
Möjlighet att resa i tjänsten vid behov
Tjänsten kan inledningsvis vara på deltid med goda möjligheter att utvecklas över tid.
Välkommen med din ansökan om du vill vara den som får både människor och verksamhet att fungera lite bättre – varje dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7842100-2035706". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Arendals Skans 33 (visa karta
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418 79 GÖTEBORG Arbetsplats
Wrkfrc Jobbnummer
9947545