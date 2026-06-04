Kontorsansvarig - bli navet i ett marint ingenjörsbolag

Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Kulturjobb / Göteborg
2026-06-04


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Visa alla jobb hos Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige

Är du en person som sprider positiv energi, gillar att skapa struktur och trivs i en varierad vardag? Nu söker vi en kontorsansvarig som vill bli en viktig del av ett mindre ingenjörsdrivet bolag inom den marina sektorn.
I rollen ansvarar du för att hålla ihop det dagliga arbetet på kontoret, stötta kollegor, koordinera administrativa uppgifter och bidra till en trivsam och välfungerande arbetsplats. Du är självgående, lösningsorienterad och ser vad som behöver göras – utan att någon behöver peka ut vägen.
Vi söker dig som är:

Positiv, social och serviceinriktad

Självständig och initiativtagande

Prestigelös och flexibel

Strukturerad och lösningsorienterad

Bekväm med varierande arbetsuppgifter och kontakt med både kollegor och kunder

Besitter ett tekniskt intresse, särskilt inom marina miljöer

Vi ser gärna att du har:

Publiceringsdatum
2026-06-04

Körkortskrav
Goda kunskaper i Microsoft 365

God engelska i tal och skrift

Möjlighet att resa i tjänsten vid behov

Tjänsten kan inledningsvis vara på deltid med goda möjligheter att utvecklas över tid.

Välkommen med din ansökan om du vill vara den som får både människor och verksamhet att fungera lite bättre – varje dag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7842100-2035706".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Arendals Skans 33 (visa karta)
418 79  GÖTEBORG

Arbetsplats
Wrkfrc

Jobbnummer
9947545

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