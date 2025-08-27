Kontors- och VD-assistent på deltid till vår kund i centrala Stockholm
Om tjänsten
Är du en serviceinriktad person som vill ta nästa steg inom kontorsservice och administration? Trivs du med varierade arbetsuppgifter, att skapa struktur och ta ansvar, samt vara ett stöd både operativt och administrativt? Då kan detta vara rollen för dig!
Vi söker nu en Kontors- och VD-assistent på deltid till en av våra kunder i centrala Stockholm. I denna roll kombinerar du kontorsservice för ett mindre huvudkontor med att stötta företagets VD i diverse administrativa uppgifter. Tjänsten är på 50%.
Detta är ett konsultuppdrag via KFX HR-partner med omgående start. Om företaget
KFX HR-partner är ett auktoriserat bemannings-, rekryterings- och omställningsföretag. Vi är måna om att du ska trivas hos oss och på din arbetsplats. Hos oss är du en viktig och uppskattad medarbetare, och vi värnar om den personliga kontakten med alla våra konsulter. Vårt mål är att vara bemanningsbranschens bästa arbetsgivare.
Som konsult är du både vårt och kundens ansikte utåt. Vi söker därför dig som är ansvarstagande, lösningsorienterad och har ett professionellt bemötande. Våra ledord är Stolthet, Omtanke och Engagemang - och vi hoppas att du delar dessa värderingar.Dina arbetsuppgifter
Rollen är delad mellan kontorsservice och stöd till VD:n, vilket innebär att du både kommer ha praktiska och administrativa arbetsuppgifter.
Exempel på arbetsuppgifter inom kontorsservice:
•
Säkerställa att kontoret är trivsamt och välfungerande för ca 30-40 medarbetare
•
Hantera beställningar av frukt, mjölk och dylikt, samt kontorsmaterial
•
Ta hand om enklare kontorsgöromål och löpande praktiska uppgifter
Exempel på arbetsuppgifter som VD-assistent:
•
Sköta kalenderbokningar och koordinera möten
•
Ansvara för resebokningar och viss administration
•
Vara ett diskret och organiserat stöd i det dagliga arbetetKvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta i en administrativ eller kontorsnära roll och som är redo att ta ett större ansvar. Du har en positiv attityd, tycker om att hjälpa till och är van att arbeta självständigt. Du förstår vikten av att hantera information med diskretion och har god organisationsförmåga.
Vi ser gärna att du har:
•
Erfarenhet av kontorsservice, administration eller liknande. Meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta mot ledningsgrupp.
•
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
•
God datorvana, särskilt i Officepaketet
•
En flexibel och prestigelös inställning
•
En känsla för service, struktur och ansvarÖvrig information
Start: Omgående
Omfattning: Deltid, 50% fördelat över 5 dagar (måndag-fredag)
Plats: Centrala Stockholm
Anställningsform: Konsultuppdrag via KFX HR-partner
Vi genomför bakgrundskontroll i våra rekryteringsprocesser. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag - vänta därför inte med att skicka in din ansökan! Vid frågor, kontakta ansvarig rekryterare Emilia Andrén på lisa.hagglund@kfx.se
. Vi tar inte emot ansökningar via mejl.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
