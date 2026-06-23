Kontaktsjuksköterskor, fas 3, Urologimottagning i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-06-23
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Välkommen till urologimottagningen i Malmö. Här arbetar vi tillsammans för en fin arbetsmiljö och hög teamkänsla. Vi hjälps åt, stöttar varandra och har roligt på arbetet. Vi erbjuder dig ett varierat arbete med goda utvecklingsmöjligheter!
Inom verksamhetsområde (VO) urologi finns två vårdavdelningar och en mottagning i Malmö. Här träffar vi patienter med sjukdomar inom urinvägarna. Vården innefattar såväl benigna som maligna tillstånd i alla åldrar från 18 år. Vår kirurgiska verksamhet hanterar allt ifrån små ingrepp på mottagningen till stor bäckenkirurgi. Många patienter behöver återkommande vård och kontroller vilket ger god patientkontakt och kontinuitet i vården.
På mottagningen finns kontaktsjuksköterskor inom prostata-, blås-, njur- penis- och testikelcancer. Uroterapimottagningen är en del av urologimottagningen och ingår i Bäckenbottencentrum vid Skånes universitetssjukhus. Det finns även ett team med sjuksköterskor som bland annat sköter stötvågsbehandling av njursten (ESVL). På vår arbetsplats arbetar vi enligt Region Skånes Kompetens- och tjänstemodell, som ger en tydlig struktur för ditt lärande och dina karriärmöjligheter inom vår verksamhet.
På Skånes universitetssjukhus har vi alternerande tjänstgöring för sjuksköterskor och undersköterskor för att möta framtidens kompetensbehov, öka beredskapen och skapa en mer hållbar bemanning. Genom att medarbetare växlar mellan sluten- och öppenvård stärks kompetensen, resurseffektiviteten och kontinuiteten, samtidigt som arbetsmiljön förbättras genom jämnare helgbelastning.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Vi söker nu två kontaktsjuksköterskor till två av våra team, blåsteamet och prostatateamet.
Som kontaktsjuksköterska i blåsteamet arbetar du självständigt och har eget ansvar med stöd av det tvärprofessionella teamet där patienten med urotelial cancer är i fokus. En arbetsdag kan innefatta medverkan vid nybesök, egen mottagning med instillationsbehandling och uppföljningar. Daglig kontakt med patienter via telefon och 1177 för rådgivning och stöttning. Du assisterar vid läkarmottagning och inför stor kirurgi träffar du tillsammans med läkare patienten och närstående. Våra kontaktsjuksköterskor bedriver också egen cystoskopimottagning där man kontrollerar patienter med urinblåsecancer.
Det finns goda möjligheter till personlig utveckling och utbildning såsom urologisk omvårdnad, kontaktsjuksköterskeutbildning och cystoskopiutbildning.
Som kontaktsjuksköterska i prostatateamet har du ett självständigt och varierande arbete och det finns ett gott samarbete och stöd mellan professionerna. I arbetet ingår bland annat att vara delaktig vid läkarbesök för diagnosbesked och behandlingsbeslut, uppföljning av patienter och egen mottagning samt telefonrådgivning. Arbetet är självständigt, utvecklande och teamet genomsyras av gott samarbete.
Det finns goda möjligheter för personlig utveckling och utbildning såsom urologisk omvårdnad och kontaktsjuksköterskeutbildning. Hos oss får du en individuellt anpassad introduktion. Vi arbetar kontinuerligt med varje medarbetares individuella kompetensutveckling. Hos oss kan du växa!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. För tjänsten krävs även klinisk erfarenhet inom urologisk verksamhet. Du behöver ha uppnått kraven för den självständiga fasen/ fas 2 i enlighet med Kompetens- och tjänstemodellen.
Det är meriterande med:
• Utbildning inom urologisk omvårdnad
• Kurser eller fortbildningar relevanta för specialiteten
• Erfarenhet inom pre- och postoperativ vård
• Erfarenhet av IT-systemen Melior, Pasis, Orbit, Mina Planer, e-LAB, digital Min vårdplan, 1177 och SESAM.
Vi söker dig som är engagerad, initiativrik, flexibel, arbetar personcentrerat och ständigt vill utvecklas i din roll som sjuksköterska i den avancerade fasen. Vi önskar att du precis som vi värdesätter ett arbete som präglas av det egna ansvaret samt respekt och förtroende mellan arbetskamrater och närmsta chef. Då vi arbetar i team är det av vikt att du är lyhörd och har en god samarbetsförmåga. Vi arbetar enligt Region Skånes värdegrund; välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Intervjuer kommer att ske innan vecka 28 samt efter vecka 31.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Vi vill att du ska trivas och vilja stanna kvar och utvecklas hos oss. Därför driver vi satsningar som vår kompetens och tjänstemodell med fokus på kontinuerligt och livslångt lärande. Kompetens och tjänstemodellen är indelad i olika faser som bygger på varandra, där varje fas innebär fördjupade kunskaper och förmågor. I de senare faserna blir du behörig att söka tjänster som innebär karriärmöjligheter och ett utökat ansvar.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331305". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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214 28 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Tf enhetschef
Frida Niles +4640-331208 Jobbnummer
9974154