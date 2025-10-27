Kontaktsjuksköterska välkomnas till Kirurgimottagning 1 Östra!
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2025-10-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Är du sjuksköterska och brinner för den kirurgiska patienten? Vill du arbeta på en specialistmottagning där du gör skillnad? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Öppenvård Kirurgi söker dig som vill ha ett utvecklande och omväxlande arbete! Du kommer arbeta både självständigt och i team med olika professioner för att ge våra patienter den bästa vården.
Kirurgi Östra bedriver högspecialiserad vård med såväl nationella, regionala och lokala uppdrag. Vår omfattande öppenvård består av flera enheter med inriktning mot övre gastro-/obesitaskirurgi och kolorektalkirurgi. Vi arbetar ständigt med utveckling och förbättring både i det vardagliga arbetet och i klinik-, sjukhus- och regionövergripande projekt.
Hur ser arbetsuppgifterna ut?
De huvudsakliga uppgifterna är som kontaktsjuksköterska för patienter med kolorektal cancer där du arbetar nära patienterna både digitalt, via telefon och vid besök. Utöver det assisterar du vid läkarmottagning och har rådgivning.
Om du söker variation kan vi även erbjuda rotation till kirurgavdelning eller annan enhet inom öppenvården som preop/operationsmottagning eller kolorektalmottagning med bland annat sedering vid endoskopiska undersökningar. Vi erbjuder kontaktsjuksköterskeutbildning och möjlighet till kompetensutveckling enligt vår Karriärutvecklingsmodell.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning inom kirurgi. Har du tidigare erfarenhet av arbete som kontaktsjuksköterska eller av mottagningsverksamhet är det meriterande.
För oss är det viktigt att du har ett stort patientfokus och ett lösningsfokuserat arbetssätt. Du har god kommunikationsförmåga och trivs med att arbeta såväl självständigt som i team. Du har förmåga att vara närvarande i stunden och att arbeta i tempo. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Publiceringsdatum2025-10-27Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6060". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 5, Kirurgi Östra Kontakt
Enhetschef, Elaine Sandén 031-3421000 Jobbnummer
9575287