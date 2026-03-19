Kontaktsjuksköterska (timanställd) till onkologiska mottagningen, tarm
2026-03-19
Vårt anställningserbjudande
Är du sjuksköterska/specialistsjuksköterska inom onkologi och behöver en timanställning? Du kanske är mellan arbeten och funderar på vart du önskar att din nästa arbetsplats ska vara? Vi har ett tidsglapp mellan anställning gällande kontaktsjuksköterska för patienter med colorectalcancer.
På Onkologiska kliniken arbetar ca 200 medarbetare i olika professioner och verksamheten kännetecknas av ett gott och nära samarbete mellan olika yrkeskategorier. På kliniken arbetar vi i en kunskapsintensiv verksamhet där sjukhusets värderingen "för patienten med patienten" vägleder oss i vårt dagliga arbete. Vårt mål är att bedriva en individanpassad cancervård av högsta internationella standard för alla invånare i Stockholm. Du erbjuds en individuell inskolning med kontinuerlig återkoppling relaterat till din tidigare erfarenhet. Intervjuerna kommer att ske fortlöpande.Publiceringsdatum2026-03-19Dina arbetsuppgifter
På mottagningen arbetar du som kontaktsjuksköterska och är patientens kontaktlänk på kliniken. Det är ett omväxlande och självständigt arbete. Du är den person patienterna vänder sig till i första hand gällande uppföljning, information, råd och stöd kring planerad och pågående behandlingar. Kontaktsjuksköterskan har det övergripande ansvaret för patient och närstående genom hela vårdkedjan och att ge stöd vid normala krisreaktioner och att förmedla kontakter med andra yrkesgrupper.
Du arbetar självständigt med daglig telefonrådgivning, träffar patienter i samband med läkarbesök och vid egen planerad sjuksköterskemottagning.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Svenskkunskaper motsvarande minst nivå C1
Meriterande:
Erfarenhet av arbete som kontaktsjukskötsköterska och/eller inom cancersjukvård
Specialistutbildning inom onkologi.Dina personliga egenskaper
Självständighet
Initiativtagande
Samarbetsförmåga
Empatisk förmåga
Muntlig kommunikation
StruktureradÖvrig information
Södersjukhuset tillämpar registerkontroll före beslut om anställning.
Anställningsvillkor: Intermittent anställning (timanställning).
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård. Ersättning
Månadslön efter arbetade timmar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2005". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Södersjukhuset , Onkologiska kliniken, mottagning tarm och urinvägar Kontakt
Linda Kullgard 08-12364506 Jobbnummer
9806595