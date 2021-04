Kontaktsjuksköterska till Urologmottagningen - Region Östergötland - Sjuksköterskejobb i Linköping

Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Linköping2021-04-09Urologiska kliniken i Östergötland är en del av Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC). Kliniken ansvarar för den egna regionen och är regionklinik för Sydöstra sjukvårdsregionen med sammanlagt 1 miljon invånare. Kliniken har dryga 100 anställda och är en länsgemensam klinik med verksamhet på Universitetssjukhuset (US) i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping.Urologiska kliniken består av en vårdavdelning på universitetssjukhuset samt mottagningar i både Linköping Norrköping. Vid urologen på US är vi en arbetsgrupp på cirka 60 medarbetare och har en vårdavdelning och en mottagning. På mottagningen görs cirka 9 000 besök. Besöken hos läkare, uroterapeuter, sjuksköterskor, stomiterapeut, samt undersköterskor innefattar ett stort antal mindre operativa ingrepp som exempelvis provtagning från prostata och cystoskopier, för utredning och behandling av urinblåsan. På sjuksköteke- och undersköterskemottagningen utförs kateter- och supra pubiskateterbyten, cystoskopier, kontinensmottagning, installationer i blåsa, erektionsdysfunktionsmottagning, prostata- och njurcancer uppföljningar och kontaktsjuksköterskeuppföljningar, inskrivning inför operation samt telefonrådgivning. I teamet kring patienten som består av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor finns också kurator, dietist och fysioterapeut. Klinikens vision är: god vård och möjlighet till utveckling genom bra arbetsmiljö. Jobba-hos oss-sidor2021-04-09Tjänsten innebär sedvanligt mottagningsarbete och rotation med helgtjänstgöring på vår vårdavdelning. Jobbet som kontaktsjuksköterska hos oss innebär att du ansvar för att omvårdnaden i varje given situation håller rätt kvalitet och utgår från patientens enskilda behov och resurser. Du bedriver egen mottagning, deltar på PAD och sköter din väntelista. Du arbetar med rådgivning i vår telefontjänst och 1177. I teamet på mottagningen samarbetar du med undersköterska, sjuksköterska och läkare och verka för ett positivt klimat på arbetsplatsen. Vi erbjuder dig Introduktion som kommer att skräddarsys efter dina behov, på mottagningen och avdelningen. Vi är måna om att skapa förutsättningar så du ska känna dig välkommen och trygg i din roll. Du få 1 handledare på vartdera stället. Vi ser positivt på kompetensutveckling och det finns möjlighet om du inte redan har utbildning att gå fördjupad kurs inom urologi; urologisk omvårdnad 15 högskolepoäng och/eller utbildning till specialistsjuksköterska inom kirurgi. Stomiterapeut-, cystoskopist- och uroterapeututbildning är några utbildningar som medarbetarna har och som vid intresse finns att fördjupa sig i.Utbildning och erfarenhetLegitimerad sjuksköterska samt ha ett stort intresse för kirurgisk omvårdnad. Om du har examen inom urologisk omvårdnad, inkontinenskurs, kan förskriva hjälpmedel, samt har erfarenhet av urologisk-, eller kirurgiskvård är det meriterande. Du har ett intresse för urologisk vård. Vi söker även dig som redan är specialistutbildad, eller är utbildad stomiterapeut, då skulle denna tjänst passa dig. Då du ska kommunicera med patienter, närstående och kollegor är det viktigt att du har goda svenska språkkunskaper i såväl tal som skrift. Erfarenhet av journalsystemet Cosmic, callbacksystemet TeleQ och Officepaketet är meriterande.Personliga egenskaperDu är lugn och trygg, kan anpassa dig till ändrade omständigheter och kan variera ditt förhållningssätt. Arbetet ställer krav på eget ansvarstagande, koordinering, flexibilitet samt god kommunikationsförmåga. Du är en person som ser möjligheter med förändringar, kan tänka om vid oförutsedda situationer samt kan planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt utifrån verksamhetens mål. Du har lätt för att samarbeta och har förmåga att arbeta både självständigt och i team med andra yrkesgrupper. Vi förutsätter att du har ett positivt och professionellt förhållningssätt i ditt arbete med patienten i fokus. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är noggrann och kvalitetsmedveten.Anställning och informationVi erbjuder tillsvidareanställning på 100 %. Den innebär öppen vård och rotation helgtjänstgöring var 5:e helg till slutenvården, tillträde enligt överenskommelse.Upplysningar om tjänsten lämnas av:Vårdenhetschef Maria Monsén, 010-103 36 14.Facklig företrädare för Vårdförbundet är Joanna Bohn, 010-103 37 50.AnsökanSista ansökningsdag är den 25 april 2021. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid. Tjänsten har ID-nummer 20210589. 