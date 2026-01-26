Kontaktsjuksköterska till urologiska kliniken
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Linköping Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping
2026-01-26
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Urologiska kliniken i Östergötland är en del av Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC).
Kliniken ansvarar för patienter och invånare i Region Östergötland och är regionklinik för Sydöstra sjukvårdsregionen med sammanlagt 1 miljon invånare, våra enheter finns både i Linköping och Norrköping. På mottagningen utför vi utredningar av benigna och maligna urologiska besvär och utför ett antal mindre operativa ingrepp. Vi sköter även kontroller av en stor grupp patienter som behandlats för urologisk cancer.
Klinikens vision är: God vård och möjlighet till utveckling genom bra arbetsmiljö.
Vårt erbjudande
Vill du jobba med nationell högspecialiserad vård inom urologiska sjukdomar och skapa en god vård och möjlighet till forskning och utveckling genom bra arbetsmiljö? På mottagningen finns ett erfaret gäng som behöver fler medarbetare.
Vi erbjuder unika möjligheter till vidare lärande och utveckling, din introduktion kommer att skräddarsys efter dina behov. Vi är måna om att skapa förutsättningar så du ska känna dig välkommen och trygg i din roll. Du får en handledare från start och vid introduktionen kommer du förutom sedvanligt mottagningsarbete få vara med på exempelvis robotoperation för att få ökad förståelse om patienternas flöde samt få undervisning i specifika sjuksköterskeuppgifter. Vi ser positivt på kompetensutveckling och vid behov och enligt klinikens årliga mål finns det möjlighet att gå fördjupade kurser inom urologi.
Läs gärna om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Som kontaktsjuksköterska ansvar du för att omvårdnaden i varje given situation håller rätt kvalitet och utgår från patientens enskilda behov och resurser. Du bedriver egen mottagning och deltar vid vissa läkarbesök. Du är flexibel och kan ställa om efter varje given situation. Du arbetar med rådgivning i vår telefontjänst och 1177. I teamet på mottagningen samarbetar du med undersköterska, sjuksköterska och läkare och verkar för ett positivt klimat på arbetsplatsen. Vi erbjuder tillsvidareanställning inom öppen vård och om intresse finns kan vi erbjuda rotation till slutenvården om behov finns, vilket kan vara kompetenshöjande.
Arbetsgrupp
På vår enhet arbetar sjuksköterskor men lång erfarenhet inom urologi, vi är utbildade allmän-sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, uroterapeuter, stomiterapeut och cystoskopist. I teamet finns även undersköterskor, vårdadministratörer, läkare, kurator, fysioterapeut och dietist. Som kontaktsjuksköterska ingår du i en specifik diagnosgrupp tillsammans med läkare, undersköterska och vårdadministratör. Du driver egen mottagning med erfarna kolleger och det finns stora möjligheter för kompetensutveckling.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska samt har ett stort intresse för kirurgisk/urologisk omvårdnad. Du är en erfaren sjuksköterska och du ska ha arbetat minst 2 år inom vården. Meriterande är om du har examen inom urologisk omvårdnad, inkontinenskurs, eller har erfarenhet av urologisk eller kirurgisk vård, vi ser det också som meriterande om du har jobbat inom öppenvård och har erfarenhet av journalsystemet Cosmic, callbacksystemet TeleQ och Officepaketet. Då du ska kommunicera med patienter, närstående och kollegor är det viktigt att du har goda svenska språkkunskaper i såväl tal som skrift.
Du är lugn och trygg, kan anpassa dig till ändrade omständigheter och kan variera ditt förhållningssätt. För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. Arbetet ställer krav på eget ansvarstagande, koordinering, flexibilitet samt god kommunikationsförmåga. Du har lätt för att samarbeta och har förmåga att arbeta både självständigt och i team med andra yrkesgrupper. Vi förutsätter att du har ett positivt och professionellt förhållningssätt i ditt arbete med patienten i fokus. Du lyssnar, kommunicerar och löser problem på ett konstruktivt sätt. Du är noggrann och kvalitetsmedveten.
Ansökan och anställning
Vi erbjuder tillsvidareanställning på 100 %. Den innebär öppen vård och om intresse finns erbjuder vi rotation till slutenvården vid behov, vilket kan vara kompetenshöjande. Vi arbetar med löpande urval och även intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/154". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Urologiska kliniken Kontakt
Tillförordnad vårdenhetschef Åsa Petersson 010-1032988. Jobbnummer
9705832