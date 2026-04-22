Kontaktsjuksköterska till Prostatacancercentrum - Capio S:t Görans Sjukhus
2026-04-22
Capio S:t Görans Sjukhus
På Capio S:t Görans sjukhus arbetar du i händelsernas centrum, på ett "lagom" stort sjukhus med stark vi-känsla, cirka 2 500 stolta medarbetare och nöjda patienter. Vi är ett sjukhus med hög kvalitet, välfungerande organisation med korta beslutsvägar och chefer som är närvarande i vardagen. Vi vill alltid utvecklas, ge en bättre och effektivare vård till patienterna men också ta hand om dig, ta tillvara dina idéer, din kompetens och hjälpa dig att utvecklas. Publiceringsdatum2026-04-22Om företaget
S:t Görans sjukhus driver ett av Stockholms tre Prostatacancercentrum.
Till oss på Prostatacancercentrum kommer män som utreds, opereras eller får onkologisk behandling för prostatacancer. Alla sjuksköterskor arbetar som kontaktsjuksköterskor. Varje patient får en namngiven kontaktsjuksköterska som följer och stöttar patienten genom hela vårdförloppet d v s vid utredning, behandling och vid pre/re-habilitering.
Vår arbetsgrupp har hög kompetens och ett stort intresse för utveckling av vård och behandling. Vi har olika pågående projekt som syftar till förbättrat omhändertagande av patienterna samt projekt för smartare arbetssätt.
Vi vågar fråga och dela med oss av våra kunskaper i teamet. Vår arbetsplats präglas av att alla tar gemensamt ansvar för att skapa en god arbetsmiljö.
Din roll
Som kontaktsjuksköterska arbetar du i ett team tillsammans med undersköterskor, tidbokare, urologer och onkologer. På Prostatacancercentrum arbetar alla kontaktsjuksköterskor med både kirurgiska och onkologiska patienter.
En sammanhållen vårdkedja är viktig för oss då målet är att våra patienter och närstående ska känna sig trygga och delaktiga i den vård vi ger.
I dina arbetsuppgifter ingår bl a telefonrådgivning och självständiga mottagningsbesök. Mottagningsarbetet består främst av behandlingsinformation samt uppföljning av olika behandlingar genom bedömning av blodprover, symtom, biverkningar och rehabiliteringsbehov.
Distanskontakter såsom brevsvar och digitala uppföljningar förekommer också. Dina arbetstider är dagtid måndag-fredag.
Vi erbjuder dig
• Kollektivavtal * Närvarande chef/ledning * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av arbete inom onkologisk och/eller kirurgisk omvårdnad.
Du ska tycka om att samarbeta, ha lätt för att ta initiativ, vara strukturerad och ha en god organisatorisk förmåga, vara lösningsfokuserad, lyhörd och kunna prioritera och arbeta självständigt.
Du är professionell i ditt yrke och förhållningssätt till patienter. Du tycker om ett varierande tempo och att kommunicera med människor med olika behov. Hög arbetsmoral och viljan att göra ett bra jobb är betydelsefullt för dig.
I vår arbetsgrupp är det viktigt att vi delar med oss av vår kunskap och erfarenhet, tar del av ny kunskap och forskning och arbetar med utgångspunkt från patienternas behov.
Meriterande är om du är specialistsjuksköterska inom cancervård, är kontaktsjuksköterska samt har erfarenhet av telefonrådgivning och mottagningsarbete.
Ansökan Vid frågor om tjänsten, kontakta Magnus Bergstrand, vårdenhetschef på kirurgmottagningen: Magnus.bergstrand@capiostgoran.se
Publicerat: 2026-03-17
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7319068-1961239". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
112 18 STOCKHOLM Arbetsplats
