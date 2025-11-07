Kontaktsjuksköterska till Onkologmottagningen inriktning urologi
Nu söker vi en engagerad kontaktsjuksköterska till vår onkologmottagning med inriktning mot urologi! Hos oss får du en viktig roll i att stötta och guida patienter genom hela vårdförloppet - från diagnos till behandling och vidare uppföljning.
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete i ett tryggt och kompetent team, där din insats verkligen räknas.
Du erbjuds
en anpassad introduktion efter dina behov
ett varierat arbete med möjlighet till kompetensutveckling i form av relevanta utbildningar och föreläsningar, både interna och externa, i takt med att du växer in i rollen
goda möjligheter att vara med och påverka dina arbetsuppgifter och styra över din arbetsdag
fri tillgång till våra fina gym i både Solna och Huddinge
upp till 5000kr i friskvårdsbidrag alternativt kombination av friskvårdstimme och friskvårdsbidrag på 3500kr.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
Som kontaktsjuksköterska har du en samordnande roll och ansvarar för att säkerställa att patienten har de rätta förutsättningarna för att kunna få sin behandling, vara delaktig i sin vård och få den information som behövs för att kunna genomgå sin behandling och uppföljning.
Även om vi arbetar utifrån tydliga rutiner och riktlinjer, är varje patientmöte unikt. Behov förändras över tid, och din roll blir att vara en trygg och närvarande kontakt före, under och efter behandling.
Arbetsdagarna på vår onkologmottagning är varierande - både i innehåll och tempo. Ditt dagliga arbete kan exempelvis bestå av att informera patienter, planera och följa upp behandlingar, ge injektioner samt samverka med andra enheter inom sjukhuset. Du erbjuder också rådgivning kring rehabilitering och sexuell hälsa.
I teamet har vi ett rullande schema för rollen som konsultsjuksköterska. Det innebär att du vissa dagar stöttar kollegor med administrativa uppgifter, agerar kontaktperson för andra enheter samt finns till hands för att bistå läkare vid akuta åtgärder.
Tjänsten bidrar till vår 24/7-verksamhet genom att arbeta två helgpass per månad.
Vi söker dig som
är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du skapar kontakter och underhåller relationer.
arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt.
ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sättKvalifikationerKvalifikationer
legitimerad sjuksköterska
minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska
Meriterande:
genomförd utbildning till kontaktsjuksköterska, 7,5 hp (om du inte redan har gått utbildningen, erbjuder vi möjlighet att genomföra den i tjänsten)
erfarenhet som sjuksköterska inom urologi eller cancervård.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Cancer
Tema Cancer är ett av de största områdena inom sjukhuset. Vi utreder, behandlar och vårdar patienter med någon form av malign tumörsjukdom samt benign hematologi och koagulationssjukdomar.https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-cancer/
