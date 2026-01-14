Kontaktsjuksköterska till onkologmottagningen
Verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Sektionen för onkologi inom verksamhetsområdet blod- och tumörsjukdomar bedriver högspecialiserad vård, utredning och behandling. På sektionen bedrivs utbildning av flera olika yrkesgrupper och forskning om tumörsjukdomar och nya behandlingar.? ? På onkologmottagningen finns ett mycket kompetent och engagerat gäng som är måna om både varandra och våra patienter. Du kommer till en rolig, spännande och utvecklande arbetsplats där vi ständigt följer den expansiva utvecklingen inom onkologin.?
Ditt uppdrag
Som kontaktsjuksköterska hos oss är du patientens fasta vårdkontakt och en central del i cancervården för patienter med tumörer i CNS, lunga samt huvud- och halsområdet. I rollen ansvarar du för att ge kontinuerlig information, omvårdnadsråd och stöd till patienter och närstående genom hela vårdprocessen. Du samordnar vårdkontakter, följer patientens vårdplan och medverkar i multidisciplinära team, med fokus på delaktighet, trygghet och god tillgänglighet.
• Vi har en egen kontaktsjuksköterskemottagning där du självständigt planerar, följer upp och utvecklar omvårdnaden utifrån patientens individuella behov. Arbetet sker i nära samarbete med andra professioner och präglas av teamarbete, engagemang och ett gott arbetsklimat med patienten i centrum.Publiceringsdatum2026-01-14Kvalifikationer
Vi söker dig som är en legitimerad sjuksköterska gärna med specialistutbildning i onkologi eller kontaktsjuksköterskeutbildning.
Din kompetens
Vi söker dig som har förmåga att arbeta självständigt men även i teamet runt patienten. Du förväntas också vara engagerad i vår cancervård, samt delta i relevanta utbildningar för tjänsten.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett vikariat från och med 260501 - 270831 med möjlighet till förlängning.?Arbetstiderna är förlagda på dagtid, måndag till fredag.??Du kommer också ha möjlighet att arbeta på distans.
Vill du veta mer?
Avdelningschef Boel Lindén 018-6173766
Vårdförbundet nås via växeln, 018-611 35 11?
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och tillsättning kan komma att ske före sista ansökningsdatum, så vänta inte med att skicka din ansökan till oss.?
