Kontaktsjuksköterska till Onkologimottagning 2 i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2026-06-29
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Är du sjuksköterska med erfarenhet av onkologisk vård? Vill duarbeta i vår verksamhet där vi bedriver högspecialiserad vård? Vi söker nu en kontaktsjuksköterska som vill jobba i vårt team. Du kommer att få arbeta tillsammans med glada, kompetenta och trygga kollegor med mångårig erfarenhet av cancersjukvård.
Inom Verksamhetsområde onkologi och strålningsfysik bedrivs högspecialiserad vård för patienter med många olika diagnoser. Du kommer i första hand att arbeta som kontaktsjuksköterska för patienter som behandlas för cancer i huvud-hals regionen men även andra diagnoser förekommer. Den vanligaste behandlingen för patientgruppen är extern strålbehandling men andra onkologiska behandlingar kan vara aktuella.
På enheten finns flera team för olika diagnoser och vi samarbetar för att ge patienter bästa möjliga vård och ett evidensbaserat omhändertagande. Som kontaktsjuksköterska kommer du att ingå i ett av teamen. Arbetet präglas av ett nära samarbete mellan olika professioner men också gentemot andra enheter inom verksamhetsområdet och i regionen.
Du får möjlighet att arbeta i en lärorik miljö där målet är att alla medarbetare ska känna arbetsglädje och kunna utvecklas.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Som kontaktsjuksköterska träffar du patienter och närstående genom hela behandlingsförloppet och under uppföljning efteråt. Du är med och planerar för behandlingar och säkerställer patientens inflytande och delaktighet i vården. Du träffar patienterna i samband med besök på mottagningen och i arbetet ingår även rådgivning och bedömning via telefon, uppföljning av symtom samt stöd till patienter och närstående under och efter sjukdom och behandling.
På mottagningen arbetar vi utifrån ett personcentrerat förhållningssätt och söker dig som har en väl utvecklad empatisk förmåga. Det är viktigt att du kan bemöta människor med omtanke, respekt och lyhördhet, och har förmåga att skapa trygghet i möten med människor som befinner sig i kris på olika sätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Det är meriterande med:
• Specialistsjuksköterskeutbildning inom onkologisk vård
• Utbildning som kontaktsjuksköterska
• Erfarenhet inom onkologi
• Erfarenhet av IT-systemen Melior, Pasis, Min vårdplan eller 1177.
Som person är du ansvarstagande, flexibel och har ett stort engagemang. Vi värdesätter att du har ett helhetsperspektiv där både patientens, de närståendes och verksamhetens behov beaktas. Du trivs med att arbeta i team och bidrar aktivt till ett gott samarbete genom god kommunikations- och samarbetsförmåga. Samtidigt är du trygg din yrkesroll och van vid att arbeta självständigt, fatta egna beslut och göra professionella bedömningar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan redan idag. Vi tillämpar löpande urval. Vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334285". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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222 42 LUND Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Monika Kanewoff, Enhetschef monika.kanewoff@skane.se Jobbnummer
9983317