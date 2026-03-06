Kontaktsjuksköterska till Mottagning kolorektal Kirurgi, GI cancer
2026-03-06
Är du en specialistsjuksköterska inom kirurgi som vill göra skillnad för våra cancerpatienter? Vill du även vara med och utveckla din arbetsplats och cancervården? Då kan du vara vår nya kontaktsjuksköterskekollega inom kolorektal kirurgi.
Välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
kompetensutveckling både internt och externt, samt ett individuellt introduktionsprogram som vi skapar efter ditt behov
att arbeta utifrån personcentrerad vård, där varje individs behov, resurser och delaktighet står i fokus
ett arbete med variation, där du arbetar självständigt, med eget patientansvar samtidigt som du är en självklar del av ett multiprofessionellt team med nära samarbete kring patientens vård.
Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Till vår mottagning kommer patienter med maligna sjukdomar i mag-tarmkanalen.
Här bedrivs högspecialiserad kirurgisk och onkologisk vård.
Vi söker nu en kontaktsjuksköterska till vår kirurgiska del av mottagningen. I denna roll kommer du att ha ansvar för att säkerställa att patienterna är delaktiga och har inflytande i sin egen vårdprocess.
Du kommer arbeta i team med läkare, kontaktsjuksköterskor och undersköterskor med målet att ge den bästa möjliga vård för våra patienter. Du informerar, förbereder och följer upp patienten inför kommande steg i utredning och behandling. Du har även egen mottagning och telefonrådgivning, upprättar vårdplaner och är delaktig i multidisciplinära konferenser.
Som kontaktsjuksköterska ansvarar du för att skapa tillgänglighet, kontinuitet, trygghet och stärka patientens möjligheter till delaktighet i vården. I uppdraget som Kontaktsjuksköterska ingår även att ge stöd vid normala krisreaktioner till patient och närstående. Ditt arbete består även till stor del av stödjande och informativa samtal vid mottagningsbesök och telefonrådgivning.
Vi arbetar efter den nationella uppdragsbeskrivningen för kontaktsjuksköterskor. Kontaktsjuksköterskan deltar vid diagnosbesked och multidisciplinära konferenser, upprättar/reviderar Min Vårdplan, bedömer behov av cancerrehabilitering och upprättar rehabiliteringsplaner samt följer upp rehabiliteringsplaner.
Du kommer att ha en egen kalender där du ansvarar för uppföljning av dina patienter i olika skeden. Ditt arbete är både självständigt och i nära samarbete med dina kollegor i teamet, andra professioner samt andra verksamheter.
Vill du läsa mer om rollen som kontaktsjuksköterska återfinner du den Nationella arbetsskrivningen här:
Nationell uppdragsbeskrivning för kontaktsjuksköterskan i cancervården.pdf
Tjänsten bidrar till vår 24/7-verksamhet genom att arbeta två helgpass per månad.
Vi söker dig som
är engagerad, flexibel och trygg i din yrkesroll
har erfarenhet av kirurgisk vård, gärna inom Kolorektal kirurgi eller cancerkirurgi
har god kommunikativ förmåga, är strukturerad och trivs i en samordnande roll.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Några års arbetslivserfarenhet som sjuksköterska
Meriterande:
Kontaktsjuksköterskeutbildning
Tidigare erfarenhet av kirurgisk öppenvård
Specialistutbildad inom kirurgi eller onkologi
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Cancer
Tema Cancer är ett av de största områdena inom sjukhuset. Vi utreder, behandlar och vårdar patienter med någon form av malign tumörsjukdom samt benign hematologi och koagulationssjukdomar.https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-cancer/
Ersättning

Månadslön
Arbetsgivare Region Stockholm
Karolinska Universitetssjukhuset, Tema Cancer, OO2 Kontakt
Viktor Pochopien Samuelsson 070-2845804
