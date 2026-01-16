Kontaktsjuksköterska till Mottagning Bröstcentrum
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-01-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du sjuksköterska och vill arbeta med högspecialiserad vård? Tycker du att det är spännande att lära dig nytt och utvecklas i din yrkesroll? Är du engagerad och vill vara med och driva omvårdnaden framåt med patientens bästa i fokus? Då kan du vara den vi söker som kontaktsjuksköterska till vår mottagning.
Välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
att ingå i ett team där personcentrerad vård är grundläggande i vår omvårdnad
möjlighet att utveckla din kompetens genom utbildning och nära samverkan med andra professioner
att delta i och driva projekt som bidrar till verksamhetens utveckling
att arbeta självständigt med egen mottagning, med stöd av erfarna och stöttande kollegor i teamet.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-01-16Om tjänsten
Bröstcentrums mottagning ingår i den medicinska enheten (ME) Bröst-, endokrina tumörer och sarkom (BES) som är ett patientflöde inom Tema cancer. Här utreds och behandlas både godartad knöl i bröstet och bröstcancer. Hos oss arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och läkare tillsammans i team kring patienten i ett kirurgisk och ett onkologiskt flöde. I teamen delar vi gärna med oss av våra kunskaper och värnar om såväl patienter som varandra. Som omvårdnadspersonal ingår vi i Omvårdnadsområde 2 tillsammans med mottagningar från BES och Bäcken cancer.
Ditt arbete som kontaktsjuksköterska på Bröstcentrum innebär en central roll för patienten i dess vård och planering. Dina arbetsdagar är varierande och omväxlande. Du ges möjlighet att följa patienten genom hela vårdkedjan då vi har samlat specialiteterna såsom onkologi och kirurgi inom samma mottagning. Arbetet innebär också kontakt och samarbete med andra vårdgivare både inom- och utanför Karolinska.
Annonsen avser tillsvidareanställning förlagd inom det kirurgiska flödet i första hand.
Vi söker dig som
tar ansvar för din uppgift och kan självständigt strukturera ditt angreppssätt samt driva processer vidare
ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet, du förstår din roll men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut
planerar, organiserar och prioriterar arbetet effektivt, du sätter upp och håller tidsramar, är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard samt lägger stor vikt vid att leva upp till dessa
har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, kan snabbt ändra synsätt och samt ser möjligheter i förändringar
är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande, du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
Vi ser gärna att du är engagerad i att utveckla och förbättra vårt dagliga arbete. Du håller dig uppdaterad inom din egen profession och kring vad som sker inom verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Minst fyra års erfarenhet som sjuksköterska
Meriterande:
Specialistsjuksköterska inom kirurgi/onkologi
Erfarenhet av mottagningsarbete.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Cancer
Tema Cancer är ett av de största områdena inom sjukhuset. Vi utreder, behandlar och vårdar patienter med någon form av malign tumörsjukdom samt benign hematologi och koagulationssjukdomar.https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-cancer/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/73". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Tema Cancer, Medicinsk Enhet Bröst- endokrina tumörer och sarkom Kontakt
Maria Andersson maria.ca.andersson@regionstockholm.se Jobbnummer
9689975