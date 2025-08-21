Kontaktsjuksköterska till Kirurgmottagningen, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Luleå Visa alla sjuksköterskejobb i Luleå
2025-08-21
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en samordnad funktion i ett team med engagerade och kompetenta kollegor, där patienten och helheten är i fokus?
Sök då tjänsten som kontaktsjuksköterska hos oss på kirurgmottagningen, övre gastroteamet.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med goda kunskaper i svenska och engelska. Det är meriterande om du har kunskaper i ytterligare språk samt om du har erfarenhet av kirurgi, onkologi eller mottagningsverksamhet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du som söker tjänsten bör vara självgående och kunna ta egna initiativ för att driva arbetet framåt. Samtidigt är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och kan arbeta effektivt tillsammans med andra. En stabil och lugn personlighet krävs för att hantera pressade situationer, och en empatisk förmåga är också nödvändig för att förstå och kunna sätta dig in i andras situationer.
Det här får du arbeta med
Kirurgmottagningen vid Sunderby sjukhus tillhör division Länssjukvård 2 och verksamhetsområde Allmänkirurgi/Urologi. Kliniken fungerar som en länsklinik för Norrbotten. Du kommer tillsammans med ytterligare två sjuksköterskor arbeta i team med övre gastrokirurger, med ansvar för patienter med cancer i bland annat matstrupe, magsäck, lever och bukspottkörtel.
Som kontaktsjuksköterska har du en central roll där både praktiskt och administrativt arbete ingår. Du kommer att fungera som kontaktsjuksköterska för patienter med övre gastrocancer, där du ansvarar för samordning mellan patienten och andra aktörer. En viktig del av arbetet innebär att planera och boka besök för patienterna samt ge telefonrådgivning. Du kommer även att ha egen mottagning där du träffar patienter vid nybesök. Dessutom ingår det att utveckla och organisera kontaktsjuksköterskans arbete för att säkerställa en effektiv och kvalitativ vård.
Det här erbjuder vi dig
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid, dagtid. Tillträde enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Vårdförbundet
Linda Nilsson linda.nilsson@norrbotten.se 0920-28 30 75 Jobbnummer
9469479