Kontaktsjuksköterska till Cytostatikamottagning

Din arbetsplats
Onkologiklinikens enheter består av Onkologi- och Cytostatikamottagning, Klinisk prövningsenhet, Vårdavdelning 7, Strålbehandling och Palliativa teamet.
Vi är stolta över vår samverkan mellan klinikens enheter. På Onkologi- och Cytostatikamottagningarna arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, psykolog, dietist och läkare.
Vi arbetar för att vara en hälsofrämjande arbetsplats som tillsammans strävar efter god arbetsmiljö för personalen och att erbjuda en personcentrerad vård till våra patienter. Ständig forskning och utveckling pågår för att kunna ge en god och säker vård. Vi är indelade i olika diagnosgrupper där du som sjuksköterska har möjlighet att delta i utvecklingen inom området.
Som kontaktsjuksköterska ansvarar du för egna cancerpatienter och administrering av aktuell antitumoral behandling och samordning av rehabiliteringsinsatser. Du är en del av ett team som präglas av ett nära samarbete inom arbetsgruppen och med vår patientgrupp.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har specialistutbildning i onkologisk omvårdnad, kontaktsjuksköterskeutbildning, erfarenhet av onkologi och cytostatikahantering samt har cytostatikakörkort.
Du är en stabil och trygg person med god personlig mognad. Du har förmåga att analysera problem i detalj och samtidigt se helheten. Din samarbetsförmåga gör att du arbetar väl med andra och bidrar till lösningar som fungerar i ett större sammanhang. Du tar ansvar, agerar med omdöme och skapar förtroende i alla situationer.
