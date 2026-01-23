Kontaktsjuksköterska/Sjuksköterska till Kirurgimottagningen, Varberg
Region Halland / Sjuksköterskejobb / Varberg Visa alla sjuksköterskejobb i Varberg
2026-01-23
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Göteborg
eller i hela Sverige
Kirurgikliniken arbetar för att patienten skall känna sig väl omhändertagen och få en säker väg genom vården.
Vi söker nu en kreativ och initiativrik sjuksköterska med intresse för mottagningsarbete och ett öppet sinne för förändring och utveckling. I denna roll som sjuksköterska får du en bred kunskap om den verksamhet vi bedriver på Kirurgmottagningen!Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Som kontaktsjuksköterska kommer du att arbeta i team. Det är inom dessa områden som du kommer vara mer specialiserad och det är även gentemot dessa patientkategorier som du har stort ansvar.
I uppdraget ingår att assistera vid läkarundersökningar, närvara vid PAD-besked, remisshantering/bokning, egen mottagning och telefonrådgivning.
Vidare förväntas du också utveckla kontaktsjuksköterskans arbete, både gentemot de team du ingår i och i stort. Utveckling av digitala lösningar ingår också i tjänsten.
I tjänsten ingår även tjänstgöring i slutenvården. Till den här tjänsten erbjuder vi ett vikariat på ett år. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med några års erfarenhet som sjuksköterska inom kirurgi för kirurgiska sjukdomar. Att du trivs med att jobba väldigt självständigt är av stor betydelse. Vi ser att du är en person som är noggrann, har förmåga att arbeta flexibelt och har god samarbetsförmåga. Vi värdesätter att du har ett positivt arbetssätt, skapar ett gott arbetsklimat och har en utpräglad servicekänsla. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete som sjuksköterska.
Läs mer om vilka förmåner Region Halland kan erbjuda dig som sjuksköterska https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/sjukskoterska
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-verksamheter/hallands-sjukhus/hallands-sjukhus-organisation/kliniker-pa-hallands-sjukhus
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/77". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Hallands sjukhus Kontakt
Amanda Lindley Stjärnå, Avdelningschef 0340-481926 Jobbnummer
9702714