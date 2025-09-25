Kontaktsjuksköterska inom hematologi till Medicinskt Centrum
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-09-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Om oss
Capio S:t Görans sjukhus är beläget centralt i Stockholm på vackra Kungsholmen. Medicinkliniken är en del av sjukhuset och Medicinskt Centrum är en del av vår öppenvård i kliniken.
Hela verksamheten på Medicinskt centrum bygger på ett flödesinriktat arbetssätt, i likhet med övriga avdelningar och mottagningar på sjukhuset. Att snabbt hitta lösningar när vi står inför nya utmaningar är ett av våra kännetecken.
Att arbeta standardiserat med patientens behov i fokus är en förutsättning på Medicinskt centrum.
Vår verksamhet består av flera mottagningar samt en dagvårdsavdelning där s.c och i.v behandlingar ges. Våra flöden är inom gastroenterologi, hematologi, endokrinologi och tromboembolism.
Vi är ett gäng med 25 professionella sjuksköterskor, undersköterskor och podiater som arbetar på Medicinskt Centrum och givetvis även våra specialistläkare.
Nu söker dig; kontaktsjuksköterska inom hematologi som vill utveckla omvårdnaden av patienter med hematologisk sjukdom och som vill vara med att utveckla verksamheten och även dig själv.
Önskar du ett intressant, ansvarsfullt och omväxlande arbete på vår trevliga arbetsplats?
Då är det dig vi söker!
Din roll
Kontaktsjuksköterskeuppdraget är utarbetat från Regionalt cancercentrum (RCC) och är indelat i fyra övergripande områden.
Samordning och sammanhållna vårdprocesser
Tillgänglighet och kontinuitet
Delaktighet och inflytande genom vårdprocessen
Inventering, bedömning och hantering av individuella behov
I verksamheten här på Medicinskt Centrum innebär arbetet mer i detalj att du deltar i diagnossamtal tillsammans med hematolog och har därefter inskrivningssamtal med patient på fysiskt besök alternativt telefonsamtal om så patienten önskar.
Tillsammans med patienten upprättar ni digital "Min vårdplan" som följer med patienten under behandlingstiden samt informerar patienten om cancerbehandling, uppföljning och viktigt och individuellt omvårdnadsbehov.
Du samordnar patientens individuella omvårdnadsbehov med t ex kurator, ASIH, dietist och är tillgänglig på telefon och 1177.
I arbetet ingår också att delta på MDK (multidisciplinär konferens) tillsammans med hematologer och dietist och ha tätt samarbete med avd 45 och Onkologisk dagvård.
I vårt ständigt pågående förbättringsarbete är du även en viktig del för att upprätthålla god omvårdnad av hög kvalité, strukturerade arbetssätt och hög patientsäkerhet.
Vi erbjuder dig
• Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * Frukost varje fredag * Fri tillgång till vårt gym * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Vi söker dig som är erfaren legitimerad sjuksköterska med kompetens inom hematologi och cytostatikabehandling. Det är meriterande om du har genomfört kontaktsjuksköterskeutbildning.
Du har god förmåga i tal och skrift, är strukturerad i arbetssätten, har god organisationsförmåga och samarbete. Du är trygg i din yrkesroll, utgår från patientens behov och ser samarbete med patienter, kollegor och team som viktiga parametrar. Som person är noggrann och positiv med känsla av ansvarstagande. Du kan arbeta både självständigt och i team. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi strävar kontinuerligt efter att ta hand om våra patienter på allra bästa sätt och har fokus på god arbetsmiljö.
Låter detta spännande och intressant för dig - välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2025-09-25Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2025-09-25
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Jessica Ankerhag jessica.ankerhag@capiostgoran.se Jobbnummer
9527185