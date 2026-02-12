Kontaktsjuksköterska inom barnkardiologi, Barnmottagningen, Umeå
2026-02-12
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Barn- och Ungdomscentrum (BUC) Västerbotten är en länsklinik med ca 400 anställda som ansvarar för all pediatrisk specialistvård i länet för barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år. På barn- och ungdomscentrum ger vi hälsofrämjande och behandlande insatser utifrån varje barn- och ungdoms unika behov och förutsättningar. Verksamheten är bred och spänner över flera medicinska områden.
Vill du vara del i att göra skillnad för barn och ungdomar som har behov av vård-, hälso- och rehabiliteringsinsatser?
Nu söker vi på barnmottagningen en barnsjuksköterska till uppdraget som kontaktsjuksköterska inom barnkardiologi.
Vi erbjuder tillsvidareanställning inom Region Västerbotten med tillfällig placering på Barnmottagningen under 12 månader.
På barnmottagningen i Umeå tar vi emot barn som kommer planerat eller akut, med behov av specialistvård. Vi jobbar evidensbaserat i tvärprofessionella team och hela vår verksamhet genomsyras av barnet i fokus.
På barnhjärtmottagningen NUS omhändertas barn i åldern 0-18 år. Det är den enda barnhjärtmottagningen i Västerbotten och ibland tas även barn från Jämtland-Härjedalen, Norrbotten och Västernorrland emot. Verksamheten på barnhjärtmottagningen omfattar cirka 1700-1900 besök/år, inkluderat planerade såväl som akuta. Arbetet baseras på ett nära, tvärprofessionellt teamarbete med patienten i fokus.
Välkommen att arbeta med kollegor som gör allt för att barnet ska få en bra vård och som månar om varandra och är öppna i sinnet. Om du värderar ett bra teamarbete och söker variationsrika arbetsdagar i en verksamhet som arbetar med att skapa framtidens hälso- och sjukvård så är detta en arbetsplats för dig.
Som kontaktsjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får barnen och ungdomarna samt deras anhöriga att känna sig trygga. Du bidrar till kvalitet och patientsäkerhet genom att arbeta med evidensbaserad omvårdnad.
Du kommer att arbeta inom en bred pediatrisk verksamhet där det förekommer varierande arbetsuppgifter.
Du kommer främst att arbeta som kontaktsjuksköterska inom barnkardiologi men även, som en mindre del av uppdraget, med allmän mottagningsverksamhet.
Uppdraget som kontaktsjuksköterska inom barnkardiologi innebär bland annat att delta vid läkarundersökningar, bedriva egen sköterskemottagning, hålla i ungdomssamtal kopplat till transitionen till vuxenvården, vaccinationer, viss vårdplanering samt telefonrådgivning.
Arbetet med allmän mottagningsverksamhet innebär bland annat att sitta i telefonrådgivning, ta emot barn på vår medicinska barnakutenhet, arbeta med dagvård likväl som med provtagning.
Du arbetar mot verksamhetens uppsatta mål och är en del i de utvecklingsarbeten som pågår på enheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med påbyggnadsutbildning i hälso-sjukvård för barn och ungdomar och har erfarenhet av yrket. Vi ser gärna att du har påbyggnadsutbildning inom kardiologi för barn och ungdomar, eller erfarenhet inom hjärtsjukvård.
Vi välkomnar dig som har ett genuint intresse för barnsjukvård. Som person har du ett öppet förhållningssätt och ser möjligheter i stället för svårigheter. Din inställning bidrar till ett bra arbetsklimat där vi alla samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter.
Vi värderar god kommunikativ förmåga och ett fint bemötande mot både patienter, anhöriga och medarbetare väldigt högt.
Du trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du tycker om att samarbeta, är lyhörd, tålmodig och delar med dig av din kunskap.
Ditt arbetssätt präglas av prestigelöshet och flexibilitet när situationen kräver det. Vi ser därtill att du är utvecklingsinriktad, nyfiken samt engagerad och kreativ vid problemlösning.
Stor vikt kommer att läggas vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll skall utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister uppvisas vid anställning kopplat till denna tjänst.
