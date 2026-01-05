Kontaktsjuksköterska/ erfaren sjuksköterska inom urologi
UroMedical Stockholm AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-01-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos UroMedical Stockholm AB i Stockholm
Är du kontaktsjuksköterska eller sjuksköterska med erfarenhet från urologisk mottagningsverksamhet? Då är du den vi söker för denna tjänst.
Uppdraget
Som kontaktsjuksköterska hos oss har du en nyckelroll i prostatacancervården. Tillsammans med en kollega ansvarar du för patienter inom diagnosområdet prostatacancer. Du blir en trygg kontakt för patienterna och deras anhöriga genom hela vårdkedjan, där du ger stöd, samordnar insatser, har hand om behandlingsuppföljningar samt deltar i samband med diagnosbesked. Du bidrar också till att utveckla och organisera kontaktsjuksköterskans arbete på mottagningen.
I uppdraget ingår även sedvanligt mottagnings arbete så som telefonrådgivning, tidbokning, remisshantering samt att assistera vid olika behandlingar och undersökningar.Publiceringsdatum2026-01-05Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Erfarenhet som kontaktsjuksköterska och/eller som sjuksköterska inom urologisk mottagningsverksamhet. Det är meriterande om du har vidareutbildning inom urologi och/eller kontaktsjuksköterskeutbildning.
Som person har du lätt för att samarbeta samtidigt som du trivs med att arbeta självständigt. För rollen krävs att du med lätthet anpassar dig till ändrade omständigheter, är noggrann och har en god organisationsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vi personlig lämplighet.Om företaget
UroMedical Stockholm bedriver en bred urologisk verksamhet med högkvalitativa utredningar, behandlingar och operationer med den senaste tekniken. Vi bedriver mottagningsarbete samt planerad operationsverksamhet för både slutenvård- och polikliniska patienter. Vår mottagning är centralt belägen på Drottninggatan 97 i Stockholm.
Vi erbjuder
• konkurrenskraftig lön
• Friskvårdsbidrag med 5000kr per år
• Sjukvårdsförsäkring
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: anna-karin.hammarlund@uromedical.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare UroMedical Stockholm AB
(org.nr 559118-3149)
Drottninggatan 97 3TR (visa karta
)
113 60 STOCKHOLM Kontakt
Vårdenhetschef
Anna-Karin Hammarlund anna-karin.hammarlund@uromedical.se 08-58710137 Jobbnummer
9669312