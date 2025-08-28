Kontaktsjuksköterska - Välkommen till Onkologimottagning 3, Sahlgrenska
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Hos oss vårdas patienter med olika cancersjukdomar som urologisk cancer, sarkom, malignt melanom, njurcancer, testikelcancer eller gynekologisk cancer.
Vi har både mottagning och dagvård i teamet och arbetar i nära samarbete med slutenvården. Behandlingsmöjligheterna är många och utvecklingen går fort framåt. Nu söker vi en sjuksköterska som vill arbeta som behandlande kontaktsjuksköterska.
Vad erbjuder vi?
Vi arbetar dagtid måndag till fredag och du blir en av flera kontaktsjuksköterskor som tillsammans med undersköterskor och specialistläkare samt ST-läkare följer dina patienter från första besöket inom onkologin och framåt. Du får en god introduktion som bland annat innefattar cytostatikakörkort och antiemetikakörkort. Det finns möjlighet till 7,5 poängsutbildningar inom allmän och organspecifik onkologi. Du kommer till en rolig och personlig arbetsplats där vi trivs, tar hand om varandra och våra patienter. Publiceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
Som kontaktsjuksköterska blir du en central person för patient, anhörig, läkare och andra involverade professioner. Du blir en naturlig del av mottagningsbesöket med fokus på omvårdnad. Du kommer ge patienten intravenös behandling inom dagvården och ansvara för din patient vid mindre polikliniska ingrepp eller undersökningar Du kommer ha viss uppföljning och symtomkontroll till exempel för patienter som har onkologisk tablettbehandling eller smärtbehandling. Mycket av kontakterna med patienter sker via 1177 eller telefon. Det är ett spännande och varierat arbete där din insats gör skillnad varje dag.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av onkologisk vård och eller mottagningsarbete ses som en merit. Har du specialistutbildning inom onkologi är det också meriterande. Vi värdesätter engagemang, nyfikenhet och egna initiativ. Vi söker dig som vill arbeta i team runt patienten men självständigt i din profession.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
