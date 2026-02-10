Kontaktpersoner sökes inom LSS och SoL Kävlinge Kommun
2026-02-10
Vill du göra skillnad i någons vardag?
Vi söker nu flera engagerade och trygga personer som vill utföra ett uppdrag som Kontaktperson för människor som upplever ensamhet och social isolering.
Som kontaktperson blir du ett viktigt stöd och en trygg social kontakt i någon annans vardag.
Om uppdraget
Uppdraget innebär att du regelbundet träffar en person som av olika skäl har ett begränsat socialt nätverk. Tillsammans gör ni enkla aktiviteter som samtal, promenader, fika eller andra aktiviteter som den enskilde är särskilt intresserad av.
Det viktigaste är att skapa kontinuitet, trygghet och gemenskap.
Uppdraget anpassas efter individens behov och era gemensamma möjligheter.
Vi söker dig som:
Är empatisk, lyhörd och pålitlig
Har ett intresse för att möta människor i olika livssituationer
Kan skapa förtroende och bygga relationer över tid
Ingen särskild utbildning krävs - personlig lämplighet är avgörande
Har möjlighet att avsätta 2-3 timmar per vecka
Vi erbjuder
- Ett meningsfullt och givande uppdrag som ibland kan leda till en livslång vänskap
- Introduktion och stöd under hela uppdragstiden
- Handledning vid behov
- Ersättning enligt gällande riktlinjer
Intresserad?
Välkommen att anmäla ditt intresse!
Om din profil matchar våra vakanta uppdrag som Kontaktperson vill vi gärna träffa dig för att få en bild av vem du är, och hur dina möjligheter för ett uppdrag kan se ut.
Men också för att göra en bedömning om du har de egenskaper som krävs för ett uppdrag som Kontaktperson.
Observera att detta är en intresseanmälan, och därför inte knutet till ett visst uppdrag.
Rekryteringen görs löpande och kandidater kallas baserade på de uppdrag som finns tillgängliga och utifrån passande matchning. Matchningen baseras på önskemål från den enskilde som kan vara kön, ålder, intressen och vid behov erfarenhet av personer med särskilda behov.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ut utdraget via en blankett som du hittar på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/.
Tänk på att kuvertet ska vara oöppnat. Får du det i mobilen, visas det bara upp.
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Det snabbaste sättet för att få sitt utdrag är att använda e-tjänsten och beställa det online med BankId.
Varmt välkommen med din ansökan! Tillsammans kan vi minska ensamhet och skapa mer gemenskap.
I Sektor omsorg arbetar cirka 650 engagerade medarbetare med äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsvariation och måltidsservice. Vårt arbete genomsyras av goda och trygga relationer där omtanke om varandra står i centrum. Tillsammans har vi alltid fokus på att ge bästa möjliga stöd och omsorg till kommunens invånare.
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb. Ersättning
