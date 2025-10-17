Kontaktperson till kvinna i Hässleholm
2025-10-17
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
Det här erbjuder vi dig!
Uppdraget som kontaktperson innebär social kontakt med en kvinna boende i Hässleholm cirka två timmar i veckan.
Uppdraget skapar ni tillsammans utifrån gemensamma intressen där ni gör aktiviteter och samtalar. Helst ser vi att du tycker om att träna och att du har ett aktivt intresse för kost och hälsa.
Kontaktperson är ett uppdrag vilket innebär att du erhåller ingen anställning utan vi erbjuder omkostnadsersättning och arvode.
Vi ser gärna att du har lång erfarenhet av arbete med människor.
För uppdraget krävs ingen utbildning men vi ser att du ska vara en person som brinner för att stötta andra människor, vara en god lyssnare och en klok medmänniska. Du behöver ha god kännedom om träning, kost och hälsa och vara intresserad av att umgås tex på ett gym.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy:
Publicering sdatum2025-10-17
Intervjuer är inplanerade löpande.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.
Inom omsorgsförvaltningen ger vi vård, stöd och omsorg till personer som är äldre, har en funktionsnedsättning eller som behöver hemsjukvård. Vi erbjuder även hälsofrämjande insatser och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående. Vårt mål är att de som behöver vård och omsorg i sin vardag ska kunna leva ett självständigt liv så långt det är möjligt.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
Arvode och omkostnadsersättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/610". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms kommun
(org.nr 212000-0985) Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Funktionsnedsättning stöd och service, Kontaktperson Kontakt
Siv Nilsson 0451-266462 Jobbnummer
9562559