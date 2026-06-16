Kontaktperson sökes till yngre person
Uppvidinge kommun, Omsorgsavdelningen / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppvidinge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppvidinge
2026-06-16
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Genom våra värdeord mod, tolerans och kreativitet arbetar vi i Uppvidinge kommun för att ge god service och utveckla samhällsviktiga funktioner till våra invånare, besökare och företag. Uppvidinge kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 800 anställda. Hos oss vill vi att våra medarbetare ska känna stor delaktighet och det ska finnas utrymme för flexibilitet och utveckling.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där vi tillsammans har möjlighet att verkligen göra skillnad för kommunens invånare. Välkommen med din ansökan och välkommen till en kommun med ett blomstrande näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till naturen!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Som kontaktperson arbetar du på uppdrag åt Uppvidinge kommun. Dina främsta uppgifter är att vara en bra kompis eller medmänniska. Tillsammans utformar ni vad ni ska göra på era träffar som sker med regelbundenhet.
Det kan exempelvis handla om att träffas och spela lite spel/fotboll, ta en promenad, prata om livet, åka på utflykter, gå på bio eller kanske se en match.Kvalifikationer
För det här uppdraget behöver du ha kunskap om bemötande vid autism. Vi ser gärna en yngre kille mellan 18-25 år. Kanske går du på gymnasiet och behöver en extra inkomst samtidigt som du vill göra stor skillnad för en annan person?
Det är viktigt att du är positiv, engagerad, ansvarsfull och har ett gott bemötande. Du behöver ha förmåga att kunna ta initiativ till aktiviteter, hålla uppgjorda rutiner samt vara lyhörd för ungdomens behov och önskemål. Du bör vara flexibel och kunna anpassa dig efter personen du arbetar med.
Vi vill att du ser uppdraget som långsiktigt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Uppdraget innebär en träff i veckan.
Om du blir aktuell för anställning kommer arbetsgivaren att begära utdrag från belastningsregistret. Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att samtliga nyanställningar ska uppvisa belastningsregister innan anställning. Det utdrag som ska visas upp är utdraget för arbete inom skols eller förskola.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Uppvidinge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har Uppvidinge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329582". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppvidinge Kommun
(org.nr 212000-0605)
Box 59 (visa karta
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364 21 ÅSEDA Arbetsplats
Uppvidinge kommun, Omsorgsavdelningen Kontakt
Enhetschef LSS
Ann-Catrin Fritzson ann-catrin.fritzson@uppvidinge.se 0474 - 472 24 Jobbnummer
9965137